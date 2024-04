Bientôt des nouvelles mesures gouvernementales pour soutenir les mères célibataires ?

Pour répondre aux besoins spécifiques des parents isolés, le gouvernement français envisagerait la création d’un statut dédié, celui de « parent isolé ». Reconnaître la réalité des familles monoparentales et leur offrir un soutien adapté à leur situation particulière pourrait devenir concret.

C’est une avancée qui pourrait soulager grand nombre de familles monoparentales. Et par famille, il faut surtout comprendre que cela concernerait surtout les « mères solo », puisqu’elles sont 83 % en France. Mais de quelles mesures parle-t-on exactement ?

Vers un projet de loi pour aider les parents solo

Pour l’instant, ce n’est qu’une idée qui va être débattue dès le mois de mai à l’Assemblée nationale. Mais pour Philippe Brun, député socialiste de l’Eure, « c’est le sujet social le plus important du pays ». Comme il l’a exprimé dans les colonnes du Parisien, « ce sont bien ces femmes qui remplissent les files d’attente pour les aides alimentaires, 30 % sont allocataires du RSA et on n’en parle pas ou pas assez ».

Quelles pourraient être les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter la vie des familles monoparentales ? Entre autres, la création d’un statut « parent isolé », donnant également le droit à une carte, sur le même modèle de la carte famille nombreuse. Les parents solo de bénéficier, notamment :

Du versement des allocations familiales dès le premier enfant

Des baisses de prix pour favoriser l’accès aux services publics (sport, culture, transport, loisirs)

Les pensions alimentaires seraient non-soumises à l’impôt sur le revenu (dans la limite de 4 000 euros par enfant et de 12 000 euros par an)

Le parent solo serait prioritaire pour poser ses congés en priorité sur les vacances scolaires

Des facilités pour se reloger après une séparation

La création d’un statut « parent isolé » représenterait une avancée significative dans la reconnaissance et le soutien des familles monoparentales en France. En proposant des avantages financiers et sociaux spécifiques, ce futur débat à l’Assemblée témoignerait de la volonté du gouvernement et de la société de garantir à tous les parents les moyens nécessaires pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions possible.

