On s’en doutait : en France, les mères célibataires sont plus pauvres que les pères solo

Un nouveau rapport annuel de l’Insee, publié ce lundi 13 septembre 2021, dresse les grandes caractéristiques des ménages avec enfants, pour l’année 2020. Et sans surprise, les mères célibataires sont les plus lésées.

Les temps changent et d’autres formes de familles émergent aux côtés des familles dites « traditionnelles ». C’est du moins ce que prouve ce nouveau bilan dressé par l’INSEE, affirmant que les foyers monoparentaux, c’est-à-dire ceux où un parent seul vit avec son ou ses enfants, sont en augmentation depuis ces dix dernières années.

En effet, même si les familles « traditionnelles » qui représentent un couple avec son ou ses enfants, restent majoritaires à 66%, les familles monoparentales représentent tout de même 25% des familles françaises, un chiffre en augmentation de trois points depuis le dernier bilan de l’INSEE sur le sujet, en 2011.

Mais ce qui est particulièrement notable dans ce rapport, c’est de constater que les mères, majoritaires dans ces schémas de familles monoparentales, sont plus pauvres que les pères dans la même situation. Ces derniers ne souffrent pas, eux, d’un décrochage économique après la séparation. Encore une belle injustice.

Les femmes qui élèvent leurs enfants seules sont plus pauvres que les hommes

Comme le précise le rapport de l’INSEE, 22 % des enfants en famille monoparentale avec leur père sont considérés comme pauvres, contre 45 % pour les enfants en famille monoparentale avec leur mère.

Mais l’écart ne s’arrête pas là, puisque les pères sont aussi plus souvent propriétaires du logement où ils vivent avec leurs enfants (dans la moitié des cas, contre un quart pour les mères).

Ils ont aussi plus fréquemment un emploi (à 81% contre 67% pour les femmes), sont moins fréquemment au chômage (à 10% contre 18% chez les mères) et ont aussi plus souvent des emplois de cadres que les mères (18 % contre 10 %).

Ce rapport de l’Insee vient démontrer une fois de plus que la pauvreté des mères célibataires est un vrai sujet dont devrait se saisir la classe politique (ça tombe bien, il y a des élections dans quelques mois). Comment aider les familles dans cette situation ? Quels leviers actionner ? Comment assurer le versement des pensions alimentaires aux mères qui y ont le droit ? Comment accompagner les mères solo vers l’emploi ? Comment leur garantir un logement et des conditions de vie dignes ? Autant de questions à adresser, au plus vite.

Crédit photo image de une : Karolina Grabowska / Pexels