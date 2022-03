Parents célibataires, devriez-vous présenter vos partenaires à vos enfants ? Et comment bien le faire ?

Après l’article de la semaine dernière dans la rubrique « Débats de parc » sur Comment annoncer sa séparation à ses enfants, nous passons maintenant à l’étape d’après, pour celles qui le veulent bien sûr : le dating !

Quand on est mère solo, le quotidien n’est pas forcément facile facile, mais c’est pas pour autant que l’on doit se croire dans un couvent (et encore, il peut se passer des choses, vous avez lu La Religieuse de Diderot !?).

Si l’on veut dater, comment s’y prendre ? Peut-on présenter les hommes ou femmes au petit-déj sans avoir un gros malaise et crée des trauma à sa progéniture ?

On a tenté d’y voir plus clair, selon les cas de figure.

Déjà il est difficile de dire ce qu’est un date et ce qu’est une relation. La définition ne sera pas la même pour chaque personne. On peut être parent et ne pas chercher une relation suivie ou avoir pour seul goal quelque chose de sérieux et de posé.

Pour Marie Chetrit, docteure en sciences, qui vient de publier Éducation positive : une question d’équilibre ? Démêler le vrai du faux de la parentalité bienveillante, il y a des réticences quant à la présentation fréquente de conquêtes :

Elle nous explique que cette préconisation est liée aussi au difficile deuil que l’enfant peut faire de la relation parentale, s’il l’a connue :

Marie Chetrit nous le dit, les enfants peuvent s’attacher vite donc plus il y aura de rencontres, plus il y aura de potentielles déceptions.

Elle précise cela en évoquant des enfants de sa connaissance :

Dans la mesure du possible, Marie Chetrit recommande donc de les préserver. Mais cela dépend aussi beaucoup du mode de garde et de son type de parentalité.

Les cas de figure peuvent être très différents selon les familles, en ce qui concerne la garde des enfants. En France, après une séparation, la résidence principale est chez la mère dans 80% des cas. Dans 15% des familles, une garde alternée est mise en place et dans 5% des cas, la résidence est fixée chez le père.

Donc dans la grande majorité des cas, la mère s’occupe des enfants non-stop, à part certains week-ends et une partie des vacances.

La question du relai familial est aussi importante. Lorsque l’on habite pas dans la même ville que le reste de sa famille, l’option « laisser les gosses pour le week-end à ses parents » n’est pas facile à mettre en place.

Tout ça pour dire que si l’on veut continuer à dater, ne pas présenter ses relations à ses enfants peut être très compliqué matériellement et l’on n’a pas vraiment le choix.

Quand on est en garde alternée, on est normalement seule la moitié du temps, on peut faire à peu près ce que l’on veut. Marie Chetrit nous le dit aussi :

Une fois de plus, ce sont les femmes qui galèrent à tout concilier…

Et pourquoi ne pas faire des dates sur l’heure du déjeuner ou des 5 à 7 improvisés ?

Bien sûr, on peut aussi ne pas vouloir cacher sa vie de femme à ses enfants. Après tout, on n’est pas que des mères !

On peut présenter ses dates par accident, par nécessité ou bien par choix.

Dans le passionnant podcast « Bliss Stories », Clémentine Galey recevait dans l’épisode 52 la réalisatrice, chanteuse du groupe Brigitte, Aurélie Saada. Elle raconte une anecdote fort intéressante, alors qu’elle était maman solo, avec deux jeunes enfants :

« J’ai eu des histoires formidables, et particulièrement une. Au début, je rentrais, je me cachais. Ma mère vivait chez moi, je venais de me faire larguer, et je partais en tournée. J’ai rencontré un type, au départ on savait pas trop comment faire. On ne présente pas trop, ça ne se fait pas, on présente comme un ami. Il ne vient pas trop dormir à la maison.

Et puis, il y en a eu un deuxième, qui était gentil. Je voulais pas toujours lui demander de partir. Il est resté dormir et il était tellement heureux que je lui dise ça. Je me suis dit que j’allais gérer ça avec les filles.

Le lendemain matin, à 7 heures, elles se réveillent. Je leur donne les biberons. Je leur dit : “Cette nuit, il y a un copain de maman qui a dormi à la maison. C’est un amoureux de maman. Il était peut-être là juste cette nuit, ou une semaine, deux mois, un an. Et je ne pourrai pas vous rassurer là-dessus car je ne sais pas. Mais je suis hyper contente d’avoir passé cette nuit-là et c’est important pour moi de vivre aussi ça.“



Je ne veux pas faire de cachoteries et il n’y avait pas cette pression de : il faut que cette histoire dure. Je voulais leur raconter que je n’étais pas qu’une mère, que j’étais aussi une femme. »