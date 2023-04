Je suis mère célibataire et j’ai envie de rencontrer des mecs, je fais comment ?

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,



Je suis séparée depuis un an du père de mes enfants qui ont aujourd’hui trois et cinq ans. On est en garde partagée et j’aimerais profiter de mon temps libre pour m’amuser un peu, et même pourquoi pas, reconstruire quelque chose. Mais j’ai l’impression que mon étiquette de maman me colle à la peau.

Comment on drague quand on est mère ? Et on les rencontre où, les hommes ? Et je dois faire quoi pour plaire, je n’ai plus l’habitude moi (en plus, j’ai tellement vieilli depuis la dernière fois que j’étais célibataire).

Merci pour ta réponse

Raphaëlle