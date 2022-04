Vous avez déjà remarqué que quand un enfant tombe, on se précipite vers lui dans un premier temps et on dit tout de suite : « C’est pas grave ! » Je ne m’en étais pas rendu compte avant d’avoir des enfants, et qu’on me le fasse remarquer.

Mes jumeaux de 16 mois passent leur temps à se péter la gueule, et je passe mon temps à dire : « C’est pas grave, tout va bien ». Comme une réaction instinctive, puis après, je vais regarder si c’est vrai ou si j’ai été une grosse menteuse.

Mais pourquoi fait-on ça ? Et est-ce une bonne idée ?

On a tout de suite l’envie de minimiser, peut-être se croit-on pourvues d’un pouvoir magique avec une parole performative ! Si je dis que c’est pas grave, ça ne sera pas grave…

Ou peut-être est-ce aussi une réaction naturelle ou instinctive. Ou encore on imite ce que l’on a déjà entendu. Nos parents ne disaient-ils pas déjà à l’époque « C’est pas grave » aussi ?

Pour Héloïse Junier, docteure en psychologie du développement de l’université de Paris, qui a publié Pour ou contre ?, Les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques :

On a peur que l’enfant se mette à pleurer ou à crier. On redoute sans doute cet élan émotionnel de la part de l’enfant, comme si on arriverait pas à le gérer s’il explosait. On se dit alors que si on arrive à le rassurer, la sensation de douleur qu’il peut ressentir sera peut-être moins vive »

Pour Marie Chetrit, docteure en sciences, qui vient de publier Éducation positive : une question d’équilibre ? Démêler le vrai du faux de la parentalité bienveillante :

On se sent responsable de son bonheur en tant que parent. On a tendance à vouloir chasser la tristesse. »

On fait donc à la fois ça pour se rassurer mais aussi pour rassurer l’enfant.

Bien sûr cela dépend de la gravité de la chute ou du bobo. Caroline Goldman, psychologue pour enfants et adolescents, docteur en psychopathologie clinique, auteure de File dans ta chambre ! Offrez des limites éducatives à vos enfants, nous l’indique :

« S’il a mal, on le câline et on met en mots ce qu’il éprouve : “tu as mal mon chaton ! Et tu as dû avoir un petit peu peur !“ puis on parle des perspectives sympas à venir.



Et si c’est une chute sans douleur, on fait un grand sourire et on embraye sur la suite pour ne pas l’inquiéter et faire émerger une plainte inutile : “waou ! Quelle championne ! Et hop, on retourne faire du galop ! À nous la cavalcade !“ »