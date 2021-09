La prime à la naissance de la Caf, comment savoir si j’y ai droit ?

Si vous attendez actuellement un enfant, vous n’êtes peut-être pas au courant que vous pouvez sous conditions de ressources bénéficier d’une aide de la Caf non négligeable. On fait le point avec vous !

Quand on attend un enfant, on peut vite avoir son cerveau qui explose tant il y a de choses à connaître, administrativement parlant.

Entre les rendez-vous médicaux, l’inscription anticipée à la crèche ou le choix d’un autre mode de garde, la préparation de la valise de maternité et l’achat du matériel de puériculture, on peut se demander si finalement, on n’était pas plus mal avant, quand avait que la gamelle du chat à remplir.

Mais même si on a une bonne phobie administrative, il y a un truc qui peut aider à remonter le moral pendant la grossesse, et dont on n’est pas forcément toutes et tous au courant : le versement de la prime de naissance, qui peut faire beaucoup de bien à notre compte en banque malmené par la future naissance de l’héritier.

Pas de panique, on vous explique tout !

La prime de naissance, qu’est-ce que c’est ?

La prime de naissance, aussi appelée « prime à la naissance » est, comme son nom l’indique, une prime que peuvent recevoir les futurs parents à l’occasion de la naissance de leur enfant.

Versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), elle fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant, la Paje pour les intimes, comprenant aussi l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) mais aussi la prime à l’adoption.

Qui peut y avoir droit ?

Toutes les personnes qui attendent un enfant et qui résident en France peuvent y avoir droit, si leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond, et que les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales sont bien remplies.

De plus, comme il est indiqué sur le site de la Caf, afin de pouvoir bénéficier de cette prime, vous devez (ou votre médecin) avoir déclaré votre grossesse dans les 14 premières semaines à la Caf et à la Caisse primaire d’Assurance maladie.

Si tout cela est fait (et que vous êtes bien inscrite à la Caf), le calcul et le versement de la prime à la naissance est automatique, vous n’avez pas d’autres démarches à faire.

À quoi sert-elle ?

Concrètement, elle sert à ne pas être trop dans le rouge avant même la naissance du rejeton. La prime à la naissance peut aider les familles à acheter le matériel de puériculture nécessaire, comme une poussette, un berceau, un siège auto, mais aussi les couches, le lait en poudre, les jouets et les vêtements…

Elle peut également vous aider à changer de voiture si la vôtre devient trop petite, ou vous aider à déménager s’il vous faut une pièce en plus.

Alors oui, la somme ne permet pas non plus de vous acheter un quatre pièces dans le 3e arrondissement de Paris, il ne faut pas déconner, mais elle peut vraiment filer un coup de pouce aux parents, surtout pour la venue d’un premier enfant qui peut parfois demander un certain investissement financier.

Comment est-elle calculée ?

Nous voici donc à la partie intéressante : le calcul des revenus nécessaires à l’obtention de cette prime. En effet, la prime à la naissance est réservé aux foyers ayant des revenus modestes ou moyens.

Pour le calcul de la prime de l’année 2021, les ressources de 2019 (salaires, primes, indemnités, etc) ne doivent pas dépasser les plafonds fixés par la CAF.

Si c’est votre premier enfant , vos ressources en 2019 ne doivent pas dépasser 32 455 euros pour un couple avec un seul revenu d’activité, ou 42 892 euros pour un parent isolé ou pour un couple avec deux revenus d’activité.

, vos ressources en 2019 ne doivent pas dépasser pour un couple avec un seul revenu d’activité, ou pour un parent isolé ou pour un couple avec deux revenus d’activité. Si c’est votre deuxième enfant , vos ressources en 2019 ne doivent pas dépasser 38 946 euros pour un couple avec un seul revenu d’activité ou 49 383 euros pour un parent isolé ou pour un couple avec deux revenus d’activité.

, vos ressources en 2019 ne doivent pas dépasser pour un couple avec un seul revenu d’activité ou pour un parent isolé ou pour un couple avec deux revenus d’activité. Pour votre troisième enfant, les plafonds de ressources sont fixés à 46 735 euros pour un couple avec un seul revenu d’activité ou 57 172 euros pour un parent isolé ou pour un couple avec deux revenus d’activité.

Quand est-ce qu’on la touche ?

Jusqu’à récemment, la prime à la naissance était versée après la venue au monde de l’enfant, vers son deuxième mois de vie. Depuis le 1er avril 2021, votre dossier est désormais étudié à partir de la date présumée de grossesse + six mois, et elle est versée au cours du septième mois de grossesse.

Ce changement de date de versement est une bonne chose, puisqu’on peut désormais acheter le matériel nécessaire avant la naissance, sans devoir avancer les frais et se retrouver parfois dans la panade financière.

Quel est son montant en 2021 ?

Quels que soient vos revenus, si vous êtes éligible à la prime à la naissance en fonction des barèmes de la Caf, vous recevrez la somme de 948,27 euros. En cas de grossesse gémellaire, vous aurez le droit à 1 896,54 euros, soit le double de la somme, et au triple si vous attendez des triplés, soit 2 844,81 euros.

Si vous êtes actuellement enceinte, n’hésitez pas à faire une simulation en ligne sur le site de la CAF, afin de savoir si vous êtes éligible à la prime à la naissance.

Crédit photo image de une : série Workin’ Moms