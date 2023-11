Amazon Prime Video en novembre 2023 : 6 nouveautés films et séries immanquables

Tous les mois, Madmoizelle vous propose une sélection des arrivées films et séries du catalogue Amazon Prime Video. En novembre, on nourrit l’adolescente qui sommeille en nous avec des teen movies qui sortent de l’ordinaire, on reprend les armes contre l’injustice avec Katniss et on se prend pour 007 dans un nouveau jeu d’aventure.

Si l’actu série est plutôt mince du côté d’Amazon Prime ce mois-ci, la plateforme se rattrape avec l’entrée de nombreux films dans son catalogue. Les amateur·ices d’humour absurde pourront se remater les OSS et les fans de Tarantino se rueront vers son avant-dernier film, Les 8 Salopards. De notre côté, on vous propose une petite sélection faite de valeurs sûres et de perles moins connues, à découvrir d’urgence !

Les sorties Amazon Prime Video en novembre

L’intégrale de Hunger Games (films)

Alors que le préquel Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, centré sur la jeunesse de Coriolanus Snow (le futur Président de Panem) déferlera dans les salles obscures le 15 novembre prochain, c’est le moment de se replonger dans l’univers de Katniss & co avec l’intégrale des films qui ont révélé Jennifer Lawrence. Les abonné·es Amazon Prime seront ravis de se replonger dans la dystopie d’action : la plateforme propose depuis un moment – mais c’est l’heure de le rappeler ! – les 4 premiers films au visionnage. On ne sait pas combien de temps elle détiendra ces droits donc profitons-en !

Dope (film) – 1er novembre

Sorti en 2015, ce film réalisé par Rick Famuyiwa et produit par Forest Whitaker a depuis acquis un statut culte. Il nous plonge dans le quotidien de trois ami·es noir·es au coeur des années 90, qui vivent à Inglewood, un quartier chaud de Los Angeles. Loin du cliché du gangster stylé, Malcolm, Diggy et Jib sont des gros geeks qui travaillent dur pour aller à la fac. Une soirée underground va peut-être changer la donne. Exit les problèmes des blancs dans les teen movies. Pour une fois, voilà un film qui raconte avec un humour ravageur le passage à l’âge adulte d’ado racisés (deux jeunes hommes et une femme). En prime, on retrouve Zoë Kravitz et A$AP Rocky dans des rôles secondaires.

Every day (film) – 1er novembre

Adapté en 2018 du roman éponyme de David Levithan, ce teen movie pas comme les autres raconte l’histoire d’amour entre une adolescente, Rhiannon, et « A », un esprit voyageur qui se retrouve chaque jour dans le corps d’un·e ado différent·e. Voilà un hymne pansexuel (l’héroïne tombe amoureuse d’une personne, et pas d’un genre masculin ou féminin, puisque « A » se retrouve indifférement dans le corps d’une fille ou d’un garçon) comme on en voit rarement sur les écrans.

007 – En route pour le million (jeu télé) – 10 novembre

Chaque plateforme a son point fort : Amazon Prime ne lésine pas sur la production de jeux télé originaux. Les amatrices du genre pourront découvrir ce mois-ci un nouveau venu. Animé par rien de moins que Brian Cox (le patriarche qu’on a adoré détester dans Succession), ce jeu d’aventure extrême mitonné par les producteurs de la franchise ciné James Bond propose des défis très 007 à des participant·es gonflés à bloc à l’idée de remporter un million de dollars.

Adieu les cons (film) – 12 novembre

Si vous avez raté l’avant-dernier Dupontel, c’est le moment de se rattraper. Sorti en 2020, ce film tragi-comique narre la rencontre improbable entre une femme atteinte d’une maladie incurable, qui se lance à la recherche d’un enfant qu’elle a abandonné plus jeune, et un homme suicidaire, au bout du rouleau dans son travail. Incarnés par Albert Dupontel et Virginie Efira, ce duo mal assorti s’avère des plus touchants, même si le film y va à fond dans les bons sentiments (il faut dire aussi qu’on était en pleine pandémie de Covid, on avait besoin de douceur !). L’humour décapant, et la mise en scène virevoltante font le reste et ont séduit les Césars, qui lui ont décerné pas moins de sept récompenses en 2021.

Bottoms (film) – 21 novembre

Succès surprise aux États-Unis, acclamé par la critique, la comédie Bottoms suit les mésaventures de deux copines lesbiennes, qui décident de monter un club d’autodéfense dans leur lycée pour des motifs en apparence féministes alors qu’en réalité, elles espèrent seulement séduire les pom pom girls populaires ! Réalisée par la cinéaste queer Emma Seligman (Shiva Baby), et portée par le duo Ayo Edebiri (The Bear) et Ruby Cruz, cette satire LGBTQ+ décoiffante s’autorise tout, et subvertit allègrement les codes du teen movie à l’américaine, type American Pie. Après Do Revenge, la Gen Z tient un nouveau film ado culte.

Films

1er novembre

OSS 117 : le Caire nid d’espions

OSS 117 : Rio ne répond plus

La machine à démonter le temps 2

Où sont passés les Morgan ?

Les chèvres du Pentagone

Baby Boom

Last Flag Flying

Protéger et servir

Wild Bill

Premier regard

Blue Velvet

Les chiens de guerre

Every Day

Le château de verre

Le bon, la brute et le truand

Destroyer

Free State of Jones

Bruno

3 novembre

Un talent en or massif

10 novembre

Les 8 Salopards

12 novembre

Adieu les cons

15 novembre

Dope

21 novembre

Bottoms

24 novembre

Un lutin pour Noël

28 novembre

Freelance

Séries et émissions

Invincible (série animée, saison 2) – 3 novembre

007 – En route pour le million (jeu d’aventure, saison 1) – 10 novembre

Champions rire (stand-up) – 10 novembre

Swat (série, saison 5) – 15 novembre

