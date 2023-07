« Je n’ai ni l’envie ni la force » : Xavier Dolan prend sa retraite, estimant que personne ne va voir ses films

Le réalisateur québécois a annoncé qu’il arrêtait le cinéma, expliquant qu’il ne voulait plus s’investir pour « subir des déceptions ». Selon lui, « l’art est inutile » dans un monde qui « s’écroule ».

À 20 ans à peine, Xavier Dolan faisait une entrée fracassante dans le paysage cinématographique avec le sublime J’ai tué ma mère, confirmant ensuite son talent avec Les Amours imaginaires, Laurence Anyways ou encore Mommy.

« Ça ne me fait plus envie. Ça ne m’intéresse plus«

Lorsque l’on demande aux personnes autour de soi le nom de leurs cinéastes fétiches, il n’est pas rare d’entendre celui de Xavier Dolan. Pourtant, le réalisateur québécois semble avoir une image de sa carrière bien moins réjouissante. Cela n’est pas nouveau : dans un entretien avec Première en janvier dernier, Xavier Dolan confiait sa lassitude à propos du cinéma :

« Je n’ai pas envie d’en faire, d’en écrire, d’en réaliser, d’en promouvoir. De porter un projet à bout de bras durant deux ans (…) calculer ce que je vais porter à une première, ce que je vais dire dans une interview, comment je vais m’habiller pour une couverture… Ça ne me fait plus envie. Ça ne m’intéresse plus.«

Des « échecs » qui ne passent pas

Malgré les mois écoulés et la sortie de sa magnifique série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, les choses ne sont pas allées en s’arrangeant.

À l’occasion du lancement de sa série en Espagne, le réalisateur de 34 ans s’est confié à la presse hispanique, annonçant de but en blanc qu’il prenait sa retraite de cinéaste. Visiblement très touché par le relatif échec public et commercial de ses deux derniers films Ma vie avec John F. Donovan et Matthias et Maxime, Xavier Dolan a ainsi déclaré : « Je renonce au cinéma et à la réalisation », poursuivant :

« Je n’ai plus l’envie ni la force de m’investir deux ans dans un projet pour qu’ensuite presque personne ne le voit. J’y mets trop de passion pour subir ces déceptions. Ça m’amène à me demander si mon cinéma est mauvais alors que je sais que ce n’est pas le cas. »

Outre sa déception face à des audiences qu’il estime trop faible, Xavier Dolan a aussi confié une très grande anxiété par rapport à un monde qu’il estime être en train de s’effondrer. Dans un entretien avec El Mundo, le réalisateur a expliqué :

« Je ne comprends pas à quoi ça sert de s’efforcer à raconter des histoires pendant que le monde s’écroule autour de nous. L’art est inutile, et se consacrer au cinéma une perte de temps. Je réfléchis à ce à quoi consiste mon travail et je me vois écrire, tourner, monter, dans le processus de post-production… Puis je voyage à travers le monde pour raconter ce que j’ai tourné, monté et post-produit… On fait comme si on avait le temps mais s’il y a bien quelque chose que nous n’avons pas, c’est le temps. »

Xavier Dolan a même conclu en annonçant : « Je vais construire une maison où je me réfugierai avec mes amis et je vais regarder le monde brûler« .

