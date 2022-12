La première série de Xavier Dolan se révèle dans une bande-annonce émouvante

Xavier Dolan sera devant et derrière la caméra dans La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, une série Canal+ en forme de drame familial en cinq épisodes où des secrets enfouis finissent par refaire surface…

Vous en rêviez, c’est arrivé : Xavier Dolan a réalisé une série. Pour la première fois dans son impressionnante carrière, le réalisateur de 33 ans césarisé pour Juste la fin du monde s’attaque au long format, avec ce drame familial aux airs de thriller en cinq épisodes d’une heure.

L’énigmatique La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sera bientôt disponible sur Canal+. En attendant, la série s’est révélée dans une bande-annonce chargée en émotions.

La bande-annonce de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Une série adaptée d’une pièce de théâtre, avec les mêmes acteurs

Que retrouve-t-on au programme de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ? Une fratrie, un drame, des secrets.

L’action se situe au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le championnat provincial de baseball et Mireille rêve de brûler les planches. Qui sait ce que l’avenir leur réserve ? Pourtant, une nuit d’octobre, en 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs routes se séparent.

La série est adaptée de la pièce de théâtre éponyme de Michel Marc Bouchard. « Quand j’ai vu la pièce, j’ai ressenti la même chose que lorsque j’ai vu Tom à la ferme : j’ai tout de suite su que ce serait mon prochain projet » a confié Xavier Dolan dans Le Devoir en 2020.

Fidèle à la pièce originale, Xavier Dolan a confié les rôles aux acteurs l’ayant incarnée sur les planches, Julie Le Breton, Magalie Lépine Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon. Ils joueront aux côtés d’Anne Dorval, actrice fétiche du cinéaste, ainsi que Xavier Dolan lui-même, qui sera donc devant et derrière la caméra.

© Canal+

À lire aussi : Indiana Jones 5 a sa bande-annonce ! Comment on fait pour patienter ?

Crédit de l’image à la Une : © Canal+