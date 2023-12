Disney+ en décembre 2023 : ces 5 nouveautés films et séries immanquables

Quelles nouveautés films et séries nous attendent en décembre pour patienter jusqu’à Noël ? Cette année, la plateforme nous propose un programme de sorties sur mesure pour des soirées en famille, avec une attention particulière aux fans de documentaires musicaux.

Parce qu’il n’y a pas que Netflix dans la vie, Disney+ renouvelle son catalogue en décembre. Parmi les nouveaux arrivants, on a sélectionné X titres qui ont toutes les qualités pour vous occuper pendant les soirées hivernales.

Le documentaire Now and Then : le dernier morceau des Beatles – le 13 décembre 2023

Les fans des Beatles seront gâtés avant l’heure avec Now and Then. Ce documentaire raconte l’histoire derrière la dernière chanson du groupe, avec des images et commentaires inédits de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean One Lennon et Peter Jackson.

La collection Spider-Man – le 1er décembre 2023

Des classiques absolus. Décembre est le prétexte parfait pour se replonger dans l’âge d’or de Spider-Man avec l’arrivée sur la plateforme aux grandes oreilles de la première trilogie (Spider-Man 1, 2 et 3) de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Le plaisir ne s’arrête pas là, puisque Disney+ propose aussi The Amazing Spider-Man 1 et 2 avec Andrew Garfield, ainsi que l’excellent premier film de la seconde trilogie (Spider-Man : Homecoming), avec le petit dernier, Tom Holland.

Les films d’animation Paddington 1 et 2 – le 1 er décembre 2023

Avec Paddington 1 et 2, on tient la soirée en famille idéale. Cette comédie familiale raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

Le court-métrage animé Mickey sauve Noël – le 13 décembre 2023

Mickey, Minnie et leurs amis tentent de célébrer le Noël parfait dans leur cabane enneigée. Mais lorsque Pluto fait perdre au Père Noël tous les cadeaux de son traîneau, ils se rendent au Pôle Nord dans une quête pour sauver Noël…Arriveront-ils à sauver Noël ? Réponse le 13 décembre !

La série Les Super-Vilains de Valley View – le 6 décembre 2023

Avis aux nostalgiques de l’esthétique Disney Channel : le 6 décembre, Disney+ mettra en ligne Les Super-Vilains de Valley View, une sitcom, racontant le quotidien d’une famille de super-méchants qui tente de vivre le plus ordinairement possible.

Tous les nouveaux films sur Disney+ en décembre

Spider-Man – 1 décembre 2023

Spider-Man 2 – 1 décembre 2023

Spider-Man 3 – 1 décembre 2023

The Amazing Spider-Man – 1 décembre 2023

The Amazing Spider-Man : le destin d’un héros – 1 décembre 2023

Spider-Man: Homecoming – 1 décembre 2023

Paddington – 1 décembre 2023

Paddington 2 – 1 décembre 2023

Répétition générale – 06 décembre 2023

Le Journal d’un dégonflé : un Noël carrément claustro ! – 08 décembre 2023

Mickey sauve Noël – 13 décembre 2023

Thor: Love and Thunder – 15 décembre 2023

Toutes les nouvelles séries en décembre

Doctor Who : aux confins de l’univers – épisode spécial – 02 décembre 2023

Les Super-vilains de Valley View – 06 décembre 2023

Soundtrack #2 – 06 décembre 2023

Doctor Who : le fabricant de jouets – épisode spécial – 09 décembre 2023

Undead Unluck – 13 décembre 2023

Percy Jackson et les Olympiens – 20 décembre 2023

Les Aventures au parc de Tic et Tac – Saison 2 Partie 3 – 20 décembre 2023

Dragons de WonderHatch – 20 décembre 2023

What If…? – Saison 2 – 22 décembre 2023

Doctor Who : l’église de Ruby Road – épisode spécial Noël – 25 décembre 2023

Boy, Girl, etc. – Saison 1 – 27 décembre 2023

Tous les nouveaux documentaires en décembre

Now and Then : le dernier morceau des Beatles – 13/12

Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford – 15/12

BTS Monuments: Beyond the Star – 20/12

Aaron Carter : l’enfant terrible de la pop – 27/12

