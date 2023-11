Disney + en novembre 2023 : 6 nouveautés films et séries à ne pas rater

Chaque mois, Madmoizelle vous propose sa sélection de films et séries à ne pas manquer sur Disney +. En novembre, on vous propose de vous marrer avec Sandra Oh, de partir au bout du monde avec Emma Corrin, ou encore de régler vos comptes avec votre famille, en compagnie de Virginie Efira !

Dans le sillage de Netflix, le marché de la SVOD augmente ses tarifs. Notez qu’à partir du 1er novembre, Disney + lance une formule d’abonnement avec publicité à 5,99 €/mois, tandis que l’abonnement Standard passe à 8,99 €/mois et l’abonnement Premium à 11,99 €/mois. Par défaut, votre abonnement va passer en Premium le 6 décembre prochain. C’est le moment de réfléchir à la meilleure formule pour vous.

Quiz Lady (film) – 3 novembre

Une comédie sur deux sœurs que tout oppose avec Sandra Oh au générique ? C’est déjà un grand oui ! Dans ce film réalisé par Jessica Yu, l’actrice incarne Jenny, une femme haute en couleur qui reprend contact avec sa soeur Anne (la rappeuse et actrice Awkwafina). Quand Jenny réalise qu’Anne est super bonne aux quiz des jeux télé, les deux femmes se lancent dans un improbable road trip pour y participer et remporter le pactole ! Une comédie sororale bien barrée, portée par des actrices attachantes, c’est tout ce qu’on demande en ces temps moroses.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

The Devil’s Harmony (court-métrage) – 3 novembre

L’un des points forts de Disney + réside dans la qualité de ses courts métrages. Ce mois-ci, la plateforme donne dans l’horrifique avec The Devil’s Harmony, réalisé par Dylan Holmes Williams, et qui a remporté le Prix ​​du Jury de la Fiction Internationale au Festival du Film de Sundance en 2020. Le récit se penche sur la trajectoire d’une jeune fille, Kiera, qui subit du harcèlement scolaire. Cette lointaine cousine de Mercredi Addams (dans l’esprit) va trouver un moyen pour le moins original et surnaturel de se venger, qui a à voir avec son club de chant a capella. Le trailer, grinçant à souhait, annonce un petit bijou d’humour noir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un meurtre au bout du monde (mini-série) – 14 novembre

On est toujours excitées comme des puces quand débarque un nouveau projet du duo créatif Brit Marling et Zal Batmanglij. Quatre ans après la fin de la culte The OA, ils reviennent avec un thriller atmosphérique porté par Emma Corrin et diffusé sur FX aux États-Unis. Révélé dans The Crown, iel incarne Darby, une hackeuse de la Gen Z invitée, avec huit autres personnes, à une retraite en Islande, organisée par un milliardaire (Clive Owen). Une personne décède mystérieusement et Darby commence à enquêter. Imaginez un mélange entre Millenium et Ils étaient dix, en y ajoutant l’esprit mystique et tordu du duo Marling / Batmanglij et on a des chances d’obtenir un thriller envoûtant, qui ne respecte aucun code.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Tout va bien (série) – 15 novembre

Casting trois étoiles (Virginie Efira, Sara Giraudeau, Nicole Garcia, Bernard Le Coq…) et gros enjeu du mois pour Disney +, Tout va bien est une chronique familiale comme le ciné français les affectionne. Showrunnée par Camille de Castlenau (bras droit d’Eric Rochant sur Le Bureau des légendes), la série nous plonge dans le quotidien des Vasseur, entre disputes, rivalités et moments de complicité, le tout rythmé par les anniversaires et le réveillon de Noël. Leur mantra en toute circonstances : « tout va bien ». Sauf qu’évidemment, tout ne va pas si bien que ça et une épreuve va obliger la tribu à se dire les choses.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

A Teacher (mini-série) – 15 novembre

Cet ajout au catalogue Disney + est à noter car cette mini-série écrite et réalisée par Hannah Fidell (qui adapte son film éponyme de 2013) avait fait grand bruit lors de sa diffusion en 2020 sur FX. Portée par la performance de Kate Mara, elle raconte la liaison illégale entre une professeure d’anglais au début de sa trentaine et un élève de 17 ans. Le récit s’étend sur 10 ans et creuse l’emprise et le traumatisme que cette relation a laissé sur le jeune homme. Enfin une série qui s’intéresse à une liaison prof / élève sans la glamouriser et en explorant les répercussions psychologiques sur la personne mineure.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Jane by Charlotte (documentaire) – 17 novembre

Autre ajout au catalogue Disney + à noter, ce film documentaire de Charlotte Gainsbourg, sorti en 2022 dans les salles obscures, et dans lequel elle filme sa mère, Jane Birkin, alors âgée de 75 ans. Ce documentaire intimiste, presque impudique entre deux femmes qui le sont pourtant énormément, a pris une valeur nouvelle après le décès de Jane Birkin en juillet dernier. C’est encore plus émouvant d’assister à ces échanges entre mère et fille, qui explorent leur relation sous l’œil d’une caméra bienveillante. Un conseil : n’oubliez pas la boîte de mouchoirs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Toutes les sorties Disney+ en novembre

1er novembre

Solar Opposites (saison 4 – série animée)

À l’épreuve d’une tribu : Les Andes (série documentaire)

3 novembre

Quiz Lady (film)

The Devil’s Harmony (court-métrage)

8 novembre

Super Noël, la série (saison 2 )

Vigilante (drama coréen)

14 novembre

Un meurtre au bout du monde (mini-série)

15 novembre

Tout va bien (saison 1)

Brawn : la course impossible (série documentaire)

La maison allemande (saison 1)

A Teacher (mini-série)

17 novembre

Un Noël pas comme les autres (film)

Santa & Cie (film)

Jane par Charlotte (film)

Shohei Ohtani – Au-delà du rêve (documentaire)

22 novembre

Alice et la Pâtisserie des Merveilles (série animée)

Love in Fairhope (saison 1, télé-réalité)

24 novembre

Buzz l’éclair (film)

29 novembre

Lego friends : Un Nouveau Chapitre (série animée)

Culprits : Arnaque à l’anglaise (thriller)