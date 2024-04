Vous regardez toujours Fleabag en 2024 ? Andrew Scott vous demande de « vous ressaisir »

Le prêtre sexy qui a fait fondre les fans de Fleabag a un petit message pour eux, et ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Il va falloir passer à autre chose…

Andrew Scott aime bien taquiner ses fans. En pleine promotion de la mini-série Netflix Ripley, que l’on a récemment décryptée, l’acteur irlandais s’est adressé aux fans de Fleabag. Et si vous êtes toujours amoureux·se de son personnage de prêtre torride, Andrew Scott a un petit message pour vous.

« Faites quelque chose de mieux avec votre vie »

Fleabag a été diffusé entre juillet 2016 et avril 2019. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cette série phénomène, on suivait le quotidien drôle et touchant d’une trentenaire anglaise. Cette dernière tentait de survivre à la vie moderne londonienne, menant une quête vers le deuil, l’épanouissement et l’amour.

Cinq ans jour pour jour après la fin de la série comique, celui qui interprétait le love-interest de Phoebe Waller-Bridge dans la saison 2 a taquiné les spectateur·ice·s qui regardent encore la série en 2024. « Sortez et allez prendre l’air », a déclaré l’acteur dans une vidéo d’Entertainment Weekly publiée par le média le 4 avril :

« Arrêtez de regarder. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer dans votre chambre avec les rideaux fermés. Faites quelque chose de mieux avec votre vie. C’est une super série, on l’adore tous, mais allez, ressaisissez-vous. Ouvrez les rideaux et sortez. »

Si vous vous reconnaissez dans le portrait dressé par Andrew Scott et que vous avez déjà vu 100 fois les 12 épisodes, on vous a sélectionné les meilleures séries féministes, aussi rafraichissantes que Fleabag, sur Netflix. Si, au contraire, vous n’avez jamais vu la série et avez cinq ans de retour, la série est toujours disponible en streaming sur Prime Video.

