Michael Jackson, Trump, Clinton, Prince Andrew… : que nous apprend la liste Epstein ?

Comme annoncé le 18 décembre 2023 par la justice américaine, 1000 pages de documents sur l’affaire Epstein ont été descellées et rendues publiques entre mercredi et jeudi 4 janvier. Si elles confirment les noms de 180 personnalités liées à Jeffrey Epstein, cette liste ne signifie pas qu’elles soient des criminels sexuels, et ne contient pas non plus de révélation majeure…

Ces documents sont parmi les plus scrutés en ce début d’année 2024. Dans le cadre de l’affaire Epstein, ils étaient jusqu’ici scellés et comptaient près de 200 fois la mention des noms génériques John et Jane Doe.

À lire aussi : Woody Allen, Bill Gates… : 180 noms liés au trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein bientôt révélés ?

Des noms déjà cités publiquement dans l’affaire Epstein

À la demande de la juge new-yorkaise Loretta Preska, ces identités ont été révélées. Parmi les noms les plus récurrents, on retrouve notamment la mention d’anciens présidents américains, comme Bill Clinton ou encore Donald Trump, du prince Andrew, ou du magicien David Copperfield, de l’entrepreneur français Jean-Luc Brunel, du scientifique Stephen Hawking et de Michael Jackson.

Cependant, ces sources ne mentionnent aucun acte illégal de leur part. De fait, comme l’explique The Guardian, qui a mis en ligne ces documents judiciaires, ainsi que le New York Times ou encore la BBC, qui les ont lus, ces noms apportent moins de nouvelles révélations qu’elles confirment des informations déjà connues. Selon The Guardian, la justice américaine aurait rendu ces noms publics, précisément parce que ces personnalités étaient identifiables grâce à des interviews diffusées ces dernières années.

Pas d’acte répréhensible ou illégal cité dans les documents judiciaires

Comme le confirme le Guardian, et contrairement à ce qu’affirment des rumeurs et théories complotistes qui circulaient sur Internet, la présence de certains noms dans cette liste indique seulement une affiliation des individus cités avec Jeffrey Epstein. Il peut ainsi s’agir d’amis, de témoins, de proches ou simplement de contacts du financier milliardaire mort en 2019. Mais leur mention ne signifie pas que ces individus ont participé ou organisé le réseau de crime sexuel orchestré par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell entre 2002 et 2005.

Jeffrey Epstein // Source : capture d’écran youtube

Pour rappel, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort à 66 ans dans sa cellule de prison à Manhattan en août 2019 alors qu’il attendait de connaitre la date de son procès pour trafic sexuel. Sa complice et ex-maitresse Ghislaine Maxwell a quant à elle été condamnée en juin 2022 à vingt ans de prison pour avoir fourni à Epstein des jeunes filles mineures, pour certaines âgées de 14 ans.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.