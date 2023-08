Michael Jackson accusé d’abus sexuels sur mineurs : nouveau rebondissement judiciaire

Deux victimes présumées de Michael Jackson ont enfin obtenu la réouverture de leur procès pour abus sexuels sur mineurs, grâce à l’allongement du délai de prescription.

Ils ont eu le courage de rendre leur témoignage public jusque dans les détails les plus insoutenables dans le documentaire HBO Leaving Neverland, sorti en 2019. Pourtant, leur combat devant la justice est loin d’être terminé.

Ce vendredi 18 août, la cour d’appel de Californie a autorisé deux victimes présumées de Michael Jackson à relancer les poursuites contre le chanteur pour abus sexuels sur mineurs. Aujourd’hui âgés de 40 et 45 ans, Wade Robson et James Safechuck avaient respectivement 7 et 10 ans au moment des faits présumés.

Allongement du délai de prescription permise depuis 2020

Ce nouveau rebondissement est notamment dû à une nouvelle loi californienne permettant l’allongement du délai de prescription pour les victimes présumées d’abus sexuels dans l’enfance. En vigueur depuis octobre 2020, cette loi autorise Wade Robson et James Safechuck à porter plainte contre les sociétés de Michael Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, comme le rapporte le média américain People. En 2013 et 2014, c’était à cause du délai de prescription que leur tentative avait échoué.

Michael Jackson avec Wade Robson lorsqu’il était enfant.

Michael Jackson est poursuivi pour abus sexuels sur mineurs depuis 1993

Mort en à 50 ans d’une surdose médicamenteuse survenue en 2009, Michael Jackson avait été accusé d’actes de pédocriminalité dès 1993. Le plaignant était Jordan Chandler, alors âgé de 13 ans. L’affaire s’était réglée à l’amiable, contre 25 millions de dollars offerts à la famille de l’enfant.

En 2003, peu de temps après la sortie du documentaire Living with Michael Jackson, dans lequel le chanteur révèle partager son lit avec des enfants, Michael Jackson était de nouveau attaqué en justice par Gavin Arvizo, âgé de 13 ans au moment des faits. À ce moment-là, Wade Robson avait témoigné en faveur du chanteur. Mais quelques années plus tard, il était revenu sur son témoignage, révélant avoir menti devant le tribunal, n’ayant pas conscience des abus qu’il aurait lui-même subi.

