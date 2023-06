Mercredi : accusé de viols sur mineurs, Percy Hynes White crie au complot, six mois plus tard

Alors que les accusations d’abus, d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs se multipliaient à son encontre en janvier, Percy Hynes White s’était terré dans le silence. Six mois plus tard, l’acteur a publié un message, se disant « victime d’une campagne de désinformation », sans jamais citer explicitement ces accusations.

Depuis le 19 janvier 2023, de nombreux témoignages ont été postés sur les réseaux sociaux à l’encontre de Percy Hynes White, révélé dans la série Netflix Mercredi. L’acteur canadien né en 2001 est accusé d’abus, d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs.

Six mois plus tard et après un silence assourdissant, l’acteur a pris la parole pour la première fois, niant en bloc ces accusations.

Accusé d’agressions sexuelles sur des victimes dont certaines seraient âgées de 13 ou 14 ans

Dans une série de tweets contenant notamment des messages privés échangés avec l’acteur ainsi que des photos de lui nu, plusieurs jeunes femmes affirmaient que le groupe d’amis dont Percy Hynes White fait partie « était connu, depuis leurs 15 ans, pour leurs comportements de prédateurs qui manipulaient des filles afin de coucher avec elles ou de leur partager des photos nus sans leur consentement. »

Percy Hynes White dans mecredi

Les faits se seraient déroulés lorsque le comédien avait entre 17 et 20 ans, tandis que les victimes présumées étaient pour certaines âgées de 13 ou 14 ans. Sur Twitter, les témoignantes décrivaient le même mode opératoire. Le groupe d’hommes organisait des soirées dans un sous-sol avant d’agresser les victimes, après leur avoir fait boire de l’alcool.

« Ce genre d’allégations sans fondement et préjudiciables peuvent créer de la méfiance envers les victimes. »

Après des mois de silence, Percy Hynes White a publié une story en une sur son compte Instagram. Il y dénonce « une campagne de désinformation » à son encontre. Toutefois, l’acteur ne mentionne à aucun moment les allégations spécifiques auxquelles il fait référence, n’évoquant jamais les termes d’abus, d’agressions ou de viols :

« Plus tôt cette année, quelqu’un que je n’ai jamais rencontré a lancé une campagne de désinformation à mon sujet en ligne. À cause de cela, ma famille a été victime de doxing et mes amis ont reçu des menaces de mort.

Utilisant une rhétorique du complot, l’acteur se présente comme « une victime », se plaignant que sa réputation ait été ternie par ces accusations :

« Les rumeurs sont fausses. Je ne peux pas accepter qu’on me présente comme quelqu’un de sectaire ou de criminel négligeant la sécurité des gens. Ce sont le genre d’allégations sans fondement et préjudiciables qui peuvent créer de la méfiance envers les victimes. »

Mercredi // Source : Netflix

