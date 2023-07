C’est quoi un Nice Guy ?

Qu’est ce qu’un Nice Guy ? Avec quels modèles de Nice Guys la culture pop nous a-t-elle fait évoluer ? Peut-on établir un lien entre Nice Guy et Incel ? Après les Pick Me Girl, il était grand temps de décrypter cet autre produit de la misogynie.

Après celui de Pick Me Girl, décryptons le concept de Nice Guy.

À première vue, il ne vous dit peut-être rien. Mais vous est-il déjà arrivé d’entendre un homme se plaindre régulièrement du fait qu’il n’arrive pas à séduire parce que « Les femmes préfèrent les connards » ? Un homme qui se lamente, parce que sa gentillesse fait qu’il est constamment relégué « dans la friendzone » ?

Si ces complaintes vous sont familières c’est que, dans des films, des séries, les réseaux sociaux ou même dans votre quotidien, vous avez déjà croisé la route d’un Nice Guy, également appelé « pick-me boy ».

Pour le Nice Guy, l’affection, l’amour et le sexe lui sont dûs

Un Nice Guy se présentera toujours comme trop gentil… Selon un vote unanime organisé entre lui et lui-même.

Dans son cas, le fait de se revendiquer comme trop gentil est une méthode de manipulation, découlant de la profonde misogynie d’un homme qui considère qu’on lui doit de l’attention, de l’affection, du sexe. Selon lui, la politesse et la sympathie sont des monnaies d’échange pour obtenir de l’amour et/ou du sexe.

Comment reconnaître un Nice Guy ?

Il se considère comme un grand romantique : quand il a un crush, il est très persistant , prêt à tout pour prouver « son amour » – même si la personne en face lui montre qu’elle n’est pas intéressée .

: quand il a un crush, il est très , prêt à tout pour prouver « son amour » – même si la personne en face lui montre qu’elle n’est pas . Il se présente comme un gentleman . Le Nice Guy est nostalgique du bon vieux temps, cette époque perdue à laquelle la galanterie suffisait – selon lui, pour séduire.

. Le Nice Guy est nostalgique du bon vieux temps, cette époque perdue à laquelle suffisait – selon lui, pour séduire. Enfin, par définition, le Nice Guy est une personne se victimisant constamment. Si son crush n’est pas réciproque, alors la seule explication est que la personne sur laquelle il fantasme préfère les bad boys aux mecs gentils. Forcément. Pas parce qu’il est obsessif, creepy, manipulateur, ou peut-être parce qu’il a la personnalité d’un pain au lait desséché.

Joe de la série You

Le Nice Guy est omniprésent dans la culture pop

Ross dans Friends, ou encore, Ted dans How I Met Your Mother sont des classiques dans le genre stalker-jaloux.

Dès le premier épisode, Ross et Ted sont convaincus qu’ils ont trouvé leur âme sœur. Les femmes ayant le malheur d’être l’objet de leur fantasme ont beau leur répéter qu’elles ne partagent pas cette envie, rien n’y fait : les Nice Guy sont persuadés que ces dernières se trompent et ne cessent d’insister, refusant de comprendre qu’un non, c’est un non.

Ross et Rachel Friends

Il est également difficile de ne pas citer le nom d’Alex dans Buffy contre les vampires, qui ne cesse de se plaindre du fait d’être banal alors que ses meilleures amies ont des pouvoirs surnaturels, et surtout, de se lamenter que de toute façon, aucune femme ne veut de lui, qu’il est toujours « le bon pote ». Dans les premières saisons, Alex ne cesse d’entretenir une ambiguïté envers Buffy, alors même que cette dernière répond un non systématique à ses (multiples) avances et lui répète qu’ils sont amis.

Heureusement, si le Nice Guy a souvent été idéalisé et érigé en modèle positif par la culture pop, les représentation progressent. Ainsi, on pourrait analyser toute la série You comme une parodie jusqu’au-boutiste du Nice Guy. Qui pourrait croire que Joe est gentil ? Au fil des saisons, on observe le délire du personnage, persuadé que ses meurtres sont justifiés par l’amour, qu’il confond avec une possessivité, une frustration et une jalousie maladives.

Nice Guy, Incel : le sexisme en commun

S’il est important de nommer et de dénoncer l’idéologie d’un Nice Guy, c’est que cette conception sexiste du monde peut parfois prendre la forme d’une violence extrême et dramatique, comme dans le cas des Incel. Ce second terme désigne des hommes célibataires, dont la misogynie, la frustration sentimentale et sexuelle aboutit à une haine des femmes.

Les Incel se sont créé toute une communauté sur Internet, notamment sur des forums, où beaucoup discutent avec véhémence du fait que leur impossibilité à fréquenter des femmes « fait d’eux des victimes et des opprimés ». Certains vont jusqu’à prendre les armes dans des tueries des masses ciblant des femmes.

Bien sûr, un Nice Guy ne va pas forcément devenir un incel… Mais il est important de ne pas banaliser le sexisme au fondement de ces deux comportements.

Et vous, avez-vous déjà croisé la route d’un Nice Guy ? Comment avez-vous compris que vous ne lui deviez rien, aussi « gentil » soit-il ? Dites-le nous en commentaires !

