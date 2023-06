Concrètement, c’est quoi une Pick Me Girl ?

Si vous avez déjà dit “je ne suis pas comme les autres filles” ou “je m’entends mieux avec les mecs, ils sont moins hypocrites”, alors vous êtes peut-être une pick me girl. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas votre faute, et on va vous expliquer pourquoi.

« Je ne suis pas comme les autres filles »

Le concept de « pick me girl », littéralement « choisis-moi » désigne des femmes qui se revendiquent comme plus naturelles, moins pénibles, plus fortes, plus intelligentes que les « autres filles ».

Ce concept renvoie à une femme cis hétéro recherchant la validation des hommes en insinuant qu’elle n’est pas comme les autres femmes.

Concrètement, être une « pick me » consiste à valider les stéréotypes associés aux normes de genre féminines, pour les dénigrer.

À l’origine, c’est un terme utilisé par la communauté afro-américaine de Twitter pour désigner les femmes misogynes valorisant le fait d’être une épouse traditionnelle, et c’est lorsque les utilisateurs blancs se sont emparés du mot que sa signification a changé, comme l’explique bien cette vidéo.

Comment la culture pop érige la « pick me » comme un modèle positif

Que ce soit au cinéma comme dans Mean Girl 2, dans Twilight, Fast and Furious ou encore Sierra Burgess is a loser) ou dans la musique (comme quand Taylor Swift chante avec entrain que sa rivale porte « des minijupes » alors qu’elle porte des t-shirts dans You Belong With Me), la culture pop nous berce de représentations qui érigent les « pick me girls » comme un modèle positif.

Rien d’étonnant à cela : le patriarcat n’est jamais aussi fort que lorsque les femmes sont divisées.

De fait, la « pick me » est l’incarnation de la misogynie intériorisée. Le concept est trois fois sexiste :

Il essentialise les femmes , comme si être une femme, c’était naitre chiante

, comme si être une femme, c’était naitre chiante Il créé et nourrit de la haine, de la rivalité entre les femmes , complètement à l’inverse de la sororité féministe.

, complètement à l’inverse de la sororité féministe. Enfin, il réduit l’existence des femmes à la validation des hommes. Comme si tous leurs actes et leurs choix avait pour seul but de se distinguer de leur « concurrentes ».

D’ailleurs, on l’oublie trop souvent, mais il n’y a pas que les femmes qui peuvent être des pick me. Le « pick me boy », on le connaît très bien aussi : c’est le mec aux penchants incel qui répète que « les femmes préfèrent les connards » qui ne comprend pas pourquoi il est célibataire alors qu’il est « trop gentil », et qui va constamment se rabaisser pour vous manipuler et obtenir votre sympathie.

Alors, vous aussi vous étiez une pick me girl au collège ? Dites-le nous en commentaire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.