D’une vidéo de Jacob Elordi tenant une bouteille comme un bébé accroché à son biberon, à un meme devenu viral sur TikTok : on décrypte le concept de « so baby girl ».

Paul Mescal, Jeremy Strong, Pedro Pascal, Jimin ou encore Jacob Elordi ont tous un point commun, à part être des stars planétaires : celui d’être « so baby girl ».

Cette expression est en vogue depuis quelques mois maintenant mais elle est revenue au goût du jour lorsque Jacob Elordi est apparu dans un sketch sur Saturday Night Live aux côtés de Reneé Rapp (Mean Girls) et Bowen Yang.

Jacob Elordi est défini par le public et ses amis comme un « baby girl » mais il à l’air de ne pas connaitre la signification de cette expression. Aidons-le à comprendre ce que c’est, un homme so baby girl.

Un homme moins viril ?

Comme à son habitude, la génération Z peut transformer, en une fraction de seconde, un mot ou une expression en un meme planétaire. Et « he is so babygirl », qui veut littéralement dire « Il est tellement babygirl » ne déroge pas à la règle et est même devenu une trend sur TikTok. Tout part de cette vidéo :

@thatgirlneedsaxanax he’s so baby girl #jacobelordi #fyp ♬ Slipping Through My Fingers – Declan McKenna Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

On y voit Jacob Elordi, célèbre acteur australien connu pour ses rôles à succès dans la série Euphoria et dans les comédies romantiques The Kissing Booth, boire dans une bouteille. Rien d’étrange, mais la façon dont il tient cette bouteille, comme un enfant pourrait tenir un biberon, a fait fondre de nombreux internautes. Et c’est ce côté doux, vulnérable voire soumis, qui définit un homme « so baby girl ».

Saltburn // Source : Prime Video

Seulement, en réalité les critères pour qu’un homme devienne « so baby girl » sont assez vagues. L’homme en question, peut être réel ou fictif (il peut s’agir d’un personnage), doit être séduisant physiquement et doit surtout être doté d’une belle personnalité. C’est avant tout un terme affectueux donné par les femmes. Loin de nous les red flags donc ! Avant tout l’expression « so baby girl » semblait être principalement réservée aux hommes âgés / acteurs d’une quarantaine d’années, comme par exemple Walter White de Breaking Bad ou Oscar Isaac, que les femmes trouvent attirants.

Breaking Bad

C’est aussi l’ouverture d’esprit de ces personnalités qui témoigne d’un changement dans la perception de la sexualité et de la non-hétéronormativité dans l’industrie du cinéma et des séries, comme quand Jacob Elordi a partagé son premier béguin pour Brad Pitt. Aujourd’hui ce soupçon de non-hétéronormativité ne condamne plus un acteur à des films dits de « petite production ».

Selon plusieurs experts, comme Sylvia Sierra cette tendance actuelle peut-être interprétée comme une féminisation positive des hommes mais peut aussi se rapprocher d’une sensation globalement enfantine et donc vulnérable, qui est l’un des aspects de l’expression d’une petite fille (= « babygirl ») selon les codes de la société.

Et vous, avez-vous un chouchou « so baby girl » ?

