D’une vidéo antiraciste virale à Michelle Obama, comment Franchesca Ramsey a fait du buzz une carrière d’activiste

Début janvier 2012, Franchesca Ramsey sortait sur YouTube une parodie de ce que diraient des femmes blanches ignorantes à des femmes noires. Des milllions de vues plus tard, cette vidéo a propulsé la carrière de son autrice… sans prendre une ride, hélas.

« Je ne voudrais pas être raciste, mais… » ; « Ma grand-mère déteste les personnes de couleur » ; « Regarde, j’ai bronzé, je suis presque aussi noire que toi ! » et autre « Est-ce encore mal de faire un black face aujourd’hui ? ».

Autant de petites phrases entendues par de nombreuses personnes noires à travers l’Occident, prononcées par des personnes blanches, et dont s’amusait avec vitriol Franchesca Ramsey, alias Chescaleigh, dans une vidéo publiée en janvier 2022 sur YouTube : Shit White Girls say… to Black Girls (Les conneries que les femmes blanches disent… aux femmes noires).

Franchesca Ramsey, d’une vidéo virale à une carrière d’humoriste-militante

Les parodies (car il y en a eu d’autres) mordantes de la jeune femme ont engrangé des millions de vue et propulsé sa carrière. Après avoir été interviewées par la BBC (l’équivalent britannique de notre France Télévisions), Anderson Cooper (célèbre présentateur étatsunien) et NPR (l’équivalent US de notre Radio France), Franchesca Ramsey a capitalisé sur sa viralité pour enchaîner les sketches d’actualité qui permettent de sensibiliser aux enjeux de justice sociale avec humour.

En 2015, la chaîne MTV la choisit pour présenter une web-série sur le racisme, MTV Decoded. Le format fonctionne si bien qu’en 2017, les Webby Awards (cérémonie de récompenses de trouvailles internet) lui décernent le prix de la catégorie Service public et activisme. En 2016, elle écrit pour The Nightly Show with Larry Wilmore, important talk-show diffusé sur Comedy Central, avant que la chaîne ne lui propose carrément sa propre comédie — alors même qu’elle apparaissait déjà dans de nombreuses séries.

En 2018, Franchesca Ramsey publie un livre retraçant son parcours et ce qu’il lui a appris, dont le titre dit déjà tout de la dimension presque aléatoire de sa carrière d’humoriste-militante : Well, That Escalated Quickly: Memoirs and Mistakes of an Accidental Activist (Eh bien, ça a escaladé vite : mémoires et erreurs d’une activiste qui l’est devenue par erreur). Elle y livre de précieux conseils pour gérer bon et bad buzz, ainsi que des stratégies pour survivre aux abus en ligne, en particulier le cyber-harcèlement dont elle est régulièrement victime.

En mars 2019, elle fait même partie des rares personnalités choisies par Michelle Obama pour discuter de son autobiographie Becoming, signe que Franchesca Ramsey continue de compter, au-delà de son buzz premier.

Dernier fait d’arme à son actif ? La comédie de fin d’année Amazon Original sortie le 23 décembre 2021 (mais indisponible en France actuellement), Yearly Departed, avec notamment Jane Fonda — rien que ça !

Yearly Departed, co-écrit par Franchesca Ramsey.

Dix ans après, Franchesca Ramsey continue d’être parole de vérité

Dix ans après sa première vidéo virale, Franchesca Ramsey continue donc de sensibiliser et éduquer le grand public sur le racisme et la justice sociale en général. Le plus ironique dans l’histoire, c’est qu’une décennie a beau s’être écoulée, les exemples de petites phrases se voulant innocentes, amusantes, ou ignorantes mais qui s’avèrent en réalité offensantes continuent, hélas, d’être d’actualité (coucou Black Lives Matter), des États-Unis jusqu’en France — et bien au-delà…

Je ne compte pas le nombre de micro-agressions que je me prends en tant qu’homme noir au quotidien, et je ne sais que trop bien que les femmes noires, a fortiori foncées de peau, en reçoivent encore plus. Y compris en ligne, où elles figurent parmi les premières victimes de cyber-harcèlement, comme en attestait une récente étude d’Amnesty International à propos de Twitter.

Shit White Girls say… to Black Girls continue donc d’être mordant et pertinent. Et Franchesca Ramsey continue elle aussi de jouer les prédicatrices de vérités pas toujours agréables à entendre. Y compris sur Twitter, où elle vient justement de donner de nombreux conseils, pour marquer le dixième anniversaire de cette parodie qui a propulsée sa carrière.

Des rappels parfois basiques qui font du bien là où ça fait mal — notamment sur cette propension si humaine et malsaine à trop se comparer aux autres. Ou combien la jalousie masque mal nos insécurités. Mes deux conseils préférés sont les suivants :

Be generous with your knowledge. None of that Highlander “there can only be one” ish. Life isn’t a zero sum game! Someone else winning doesn’t automatically mean you’re “losing.” It’s always worth it to share a bit of advice or help someone avoid a pitfall you’ve encountered. — Franchesca Ramsey (@chescaleigh) January 4, 2022

« Remplissez votre entourage de personnes aussi honnêtes sur vos talents que sur vos défauts. Vous n’avez pas besoin de faux-culs autour de vous. Quand vous déconnez, il faut qu’on vous le fasse savoir. » « Soyez généreux avec votre savoir. On n’est pas dans Highlander, il n’en restera pas qu’un à la fin. La vie n’est pas un jeu à somme nulle. Le succès des uns ne signifie pas automatiquement que vous échouez. Cela vaut toujours le coup de partager un peu de conseils et d’aide à quelqu’un d’autre pour lui éviter des écueils que vous auriez pu rencontrer. »

Espérons que ce sont loin d’être les dernières vérités dont nous gratifie Franchesca Ramsey.

