A vous les bons plans sans encombrer votre boîte mail avec Alternative ID

Lorsque l’on veut profiter de bons plans sur Internet, il faut être prêt à voir ensuite sa boîte mail inondée de spams. Un problème que l’on peut aujourd’hui résoudre facilement et sans se ruiner grâce à Alternative ID.

Vous souhaitez à tout prix avoir accès aux supers réductions de votre site d’achat préféré. Mais au lieu de vous précipiter pour en profiter, vous hésitez. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme quasi systématiquement, il vous est demandé de rentrer votre adresse mail. Et vous savez pertinemment ce que cela signifie. Votre boîte de réception va instantanément être envahie de mails marketing provenant du site en question.

Et s’il peut y avoir des bons plans parmi eux, la quantité de mails reçue vous oblige à faire le ménage bien trop souvent. Se désabonner est en plus loin d’être une mince affaire. Heureusement, il existe une solution pour continuer à profiter d’offres alléchantes en toute tranquillité. Avec Alternative ID de Surfshark, obtenez de nouvelles adresses mail et identité en quelques clics et à un prix défiant toute concurrence.

Découvrir Alternative ID sans plus tarder

Créez-vous une “fausse” identité numérique de A à Z avec Alternative ID de Surfshark

Protégez votre adresse mail sans vous ruiner avec Alternative ID / Crédit : Surfshark

Si vous en avez assez que votre boîte mail se retrouve assiégée de spams dès que vous avez en tête de bénéficier de réductions sur des sites, Alternative ID va vous changer la vie. Développé par Surfshark, ce service vous offre la possibilité de générer une “fausse” adresse mail totalement indépendante de la vôtre.

Et quand celle-ci devient à son tour trop encombrée, il est même possible d’en créer de nouvelles ultra simplement. Attention en revanche, il s’agit ici d’une adresse mail de relais. Les newsletters se retrouveront donc in fine sur votre boîte de réception perso.

Et ce n’est pas tout. C’est en réalité une identité numérique complète que vous pouvez vous créer. Des nom et prénom d’emprunt ainsi qu’une adresse postale alternative vous sont en effet délivrés. L’idéal pour protéger l’ensemble de vos données personnelles des sites malveillants ou un peu trop envahissants. Surfshark va même encore plus loin avec Alternative Number.

Niveau supérieur d’Alternative ID, il vous offre la possibilité d’obtenir un numéro de téléphone virtuel. Vous évitez ainsi encore une fois l’inconfort de recevoir sur votre numéro personnel des messages provenant des sites sur lesquels vous vous êtes inscrits. Entrez ce nouveau numéro au moment de créer votre compte ou lorsque vous répondez à des annonces en ligne et le tour est joué. Fini l’hameçonnage par SMS ! Opter pour cette solution est en plus simple et accessible financièrement parlant.

Découvrir les solutions de confidentialité de Surfshark

Une souscription simple et rapide

Profitez de bons plans en toute simplicité grâce à Surfshark / Crédit : Pixabay

Jouir de tous les avantages qu’offre Alternative ID est clairement une formalité. Il vous suffit de souscrire à un abonnement VPN Surfshark, et c’est tout. Ce service est en effet inclus directement dans cet abonnement qui vous fait profiter de sécurités supplémentaires. Grâce au VPN, votre connexion à Internet est en effet sécurisée et confidentielle quel que soit le site vers lequel vous vous dirigez.

Un protection qui s’ajoute à celle de vos données personnelles déjà délivrée par Alternative ID. Une fois la souscription effectuée, il ne vous reste alors plus qu’à rentrer vos préférences pour ce qui est de l’âge, le sexe, la date de naissance et le pays de votre nouvelle identité.

Profiter des offres d’abonnement de Surfshark

Un service au prix imbattable

Si la simplicité de réalisation est une bonne raison d’y succomber, son prix devrait finir de vous convaincre. En choisissant l’offre 24 mois du pack de démarrage, vous ne devrez débourser que 2,19 €/mois, difficile de faire mieux. C’est simple, le paiement passera presque inaperçu sur vos comptes.

Pour 2,69 €/mois seulement, vous avez sinon accès au pack supérieur Surfshark One. A la clé en plus d’Alternative ID et du VPN, la protection de votre appareil, des alertes en cas de violation de votre identité, des rapports sur vos données et l’accès à un outil de recherche privé.

Si vous souhaitez en plus voir vos informations personnelles supprimées des bases de données, faites confiance à Surfskark One+ et ses 4,29 €/mois pour une souscription de 24 mois. Que vous privilégiez l’un ou l’autre de ces abonnements, vous dépenserez dans tous les cas moins de 5€/mois sur 24 mois, le prix d’un café et d’une petite douceur !

En savoir plus sur les offres d’abonnement de Surfshark