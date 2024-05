Tibo InShape est désormais le plus gros youtubeur français, et c’est très inquiétant

Dans une vidéo d’utilité publique, Usul et Lumi analysent l’usage que fait Tibo InShape de son pouvoir d’influence faramineux. Ils décortiquent le contenu d’un youtubeur beaucoup moins apolitique qu’il ne le prétend, au-delà des muscles et de la bonne humeur.

Dans la nuit de samedi à dimanche 26 mai, Tibo InShape a détronné Squeezie dans le royaume Youtube. Si leurs compteurs de followers affichent tous deux 18,9 millions, Thibaud Delapart a désormais quelques 20 000 d’abonnés de plus que Lucas Hauchard.

Mais au-delà d’une simple course à l’influence entre deux créateurs de contenu français, cet évènement dit beaucoup de choses de la banalisation des idées de droite et d’extrême-droite dans l’espace public. À tel point que sur Youtube, la frontière entre divertissement et propagation d’une idéologie fasciste est de plus en plus trouble. Usul et Lumi ont parfaitement analysé ce phénomène dans « Rhinocéros », leur émission de critiques des médias pour Blast.

Notre reco : Tibo InShape, un idiot très utile

Un grand sourire et des muscles, au service des armes et de la répression

Au premier abord, on est tenté de prendre le contenu de Tibo InShape à la légère. On peut être amusé, diverti par ce personnage au sourire béat et au contenu toujours survolté. À 32 ans, le créateur de contenu oscille entre des interviews avec des personnes au parcours insolites, des challenges sportifs, des react… Mais, pour peu que l’on s’y penche, l’univers Tibo InShape est infiniment moins neutre que ce qu’il prétend.

On ne compte plus le nombre de polémiques suscitées par le youtubeur. Sexisme, transphobie, validisme, racisme, idéologie masculiniste et fasciste : tout y passe. Sur ses réseaux sociaux et sa chaine Youtube, les valeurs de l’entreprise – le travail, le mérite, l’argent, et le contenu réactionnaire est enrobé d’un glaçage de formats mainstream.

« Tibo InShape embrasse toutes les angoisses réactionnaires de son époque » Usul, pour Blast

capture d’écran Instagram de TiboInShape

Une idéologie fasciste ?

En s’appuyant sur des interviews, des réels ou des tweets racistes, sexistes et transphobes dont regorge le contenu du youtubeur, Usul et Lumi décortiquent la façon dont Tibo InShape distille et popularise ces idées tout en les dépolitisant.

Le créateur de contenu a beau se revendiquer de la neutralité, on est frappé par les implications idéologiques d’une vidéo en immersion avec la police ou l’armée, en duo avec le premier ministre Gabriel Attal pour inciter les jeunes à s’enrôler ou devenir surveillant pénitentiaire. De fait, ce personnage « d’idiot sympa » aux millions d’abonnés, qui aime les lances flammes et tire avec flash-ball sur des « méchants » (c’est ainsi qu’il appelle des manifestants) est devenu « un outil de taille pour le gouvernement », comme l’analyse Usul.

Dans le contenu de TiboInShape, l’idéologie est changée en divertissement, assuré par un garçon musclé au sourire béat, qui appelle les femmes « les petites aux grosses meules » et explique qu’il aime faire la vaisselle parce que cela rend sa copine contente et lui permet dond de « plus faire l’amour ».

Idéologie sous couvert de neutralité : le jackpot

Au-delà du contenu de Tibo InShape facilement accessible sur sa chaîne, Usul et Lumi s’attardent sur des interviews de l’influenceur dans lequel il explique que cette stratégie est parfaitement rodée. En poussant plus loin le curseur de l’affirmation de ses idées (en exprimant publiquement son adhérence à un parti politique, par exemple), Tibo InShape risquerait de diviser et donc, de faire fuir les sponsors avec lesquels il gagne de l’argent. Il ne reste donc plus qu’à faire passer cette idéologie sur le compte d’une passion pour la bagarre, les grosses meules et la peur de l’insécurité, pour devenir numéro 1 sur Youtube. Heureusement, des émissions comme « Rhinocéros » offrent des espaces de prise de recul et de réflexion, grâce auxquels on rappelle que le racisme, le sexisme, le classisme et la transphobie ne sont ni des « opinions » neutres, ni du divertissement.

