Sites adultes : comment se faire plaisir tout en protégeant ses données personnelles ?

Si visionner du porno ou des sex-cam est synonyme de plaisir, penser à ce que peuvent devenir ses données personnelles peut refroidir. Personne n’a envie d’apparaître dans une fuite de données où l’on peut faire le lien entre son nom, ses coordonnées ou sa carte bancaire avec un site pour adulte.

Vendredi soir, fin de journée, le moment de vraiment se détendre est enfin arrivé. Et quoi de mieux pour bien commencer le week-end que d’ouvrir une fenêtre de navigation privée avec votre site porno préféré ?

Mais une fois l’adresse tapée dans votre barre d’adresse, c’est le drame. Pour accéder à ce contenu de qualité, la création d’un compte est demandée, venant tout gâcher en un instant. Parce que, comme un peu tout le monde, vous n’avez pas tellement envie de partager vos données personnelles sur ce genre de site. Qui sait où elles peuvent atterrir ensuite ? Personne n’a envie de se retrouver dans une liste publique.

Il existe pourtant de nombreuses solutions pour se protéger. De la création d’une adresse email alternative grâce à Alternative ID de Surfshark à l’obtention d’une carte bancaire éphémère en passant par l’utilisation d’un VPN comme ceux de Surfshark, zoom sur ces moyens pour ne pas finir la queue entre les jambes.

Solution N°1 : Opter pour une “fausse” adresse mail avec l’Alternative ID de Surfshark

Comme pour de nombreux autres sites, accéder aux contenus adultes est souvent conditionné par une inscription via une adresse email. Problème : vous (et généralement : personne au monde) ne souhaitez clairement pas dévoiler vos coordonnées persos à ce genre de plateformes. Et l’on vous comprend.

Alternative ID permet de protéger simplement et efficacement son adresse email.

C’est ici qu’arrive Alternative ID de Surfshark. Ce service vous permet en effet de générer une “fausse” adresse mail, voire même plusieurs si vous souhaitez brouiller les pistes au maximum. Le service est très complet : il vous permet de créer de A à Z une nouvelle identité numérique comprenant une ou plusieurs adresses email, un nom d’emprunt et même un numéro de téléphone virtuel. La panoplie complète pour créer des comptes sur les sites un peu trop curieux de vos données persos. Vos informations privées sont ainsi protégées et le plaisir de regarder votre “reportage” favori reste intact. Que demander de mieux ?

Alternative ID se comporte ensuite comme une adresse email de relais. Concrètement, les newsletters et mails de rappels ou coquins atterriront à un moment ou un autre sur votre adresse personnelle. Il faut encore rester vigilante.

Comment installer et utiliser Alternative id ? Alternative ID est un service inclus dans l'abonnement VPN de Surfshark. Pour en profiter, il faut donc tout simplement souscrire à un abonnement VPN de Surfshark. Cela permet de faire d'une pierre deux coups, car non seulement il est possible de bénéficier d'une protection VPN performante, mais en plus d'avoir accès à des outils de protection de son identité très poussés.

Solution N°2 : Se procurer une carte bancaire éphémère

Voilà, votre compte est créé, mais un autre problème de taille se pose : pour accéder à certains contenus, il est parfois demandé de faire chauffer sa carte bleue. Si le plaisir à venir vaut bien ce petit sacrifice, rentrer vos coordonnées bancaires vous enchante clairement beaucoup moins. Sur ce genre de site, qui sait ce que deviennent réellement vos coordonnées bancaires ?

Pour éviter toute mésaventure, un nombre grandissant de banques offre la possibilité de créer gratuitement, ou à un prix très raisonnable, une carte bancaire temporaire.

Oubliez votre vrai numéro, un nouveau numéro de carte bancaire, sans aucun lien vous est délivré. Celui-ci reste actif jusqu’à ce qu’une somme ou une période donnée soit atteinte. L’idéal pour réaliser une seule et unique dépense sur votre site pour adulte sans mettre en danger vos économies. Seule vous et votre banquier seront au courant (mais ce sera “votre petit secret” après tout).

Certaines banques permettent de créer des numéros de cartes bancaires virtuels. Pratique !

Solution N°3 : Utiliser un VPN pour éviter toute localisation

Dès le moment où vous accédez à la page d’un site web, celui-ci peut vous localiser grâce à votre adresse IP. Vos vidéos coquines et surtout ceux qui se cachent derrière peuvent donc savoir d’où vous venez. On a connu mieux niveau discrétion !

Avec un VPN, personne ne peut savoir quel site vous consultez.

Le VPN sonne donc comme le dernier rempart entre vos données et les sites pornographiques. Cet outil vous offre en effet une connexion confidentielle et sécurisée à Internet, peu importe le site sur lequel vous cliquez. Votre navigation est ainsi protégée, tout comme votre adresse IP qui se voit masquée. Même votre fournisseur d’accès à Internet ne peut vous suivre à la trace, et ça, c’est quand même bien pratique.

En plus de Alternative ID, Surfshark propose d’ailleurs son propre VPN, l’assurance de préserver vos données. Avec toutes ses astuces, il ne vous reste maintenant plus qu’une chose à faire : vous asseoir bien confortablement devant votre ordinateur et passer à l’action !

