Instagram prédit les tendances mode de 2022 : nostalgie, seconde main et justice sociale

Le réseau social préféré de la mode a demandé aux ados et jeunes adultes qui composent la génération Z (née entre 1995 et 2010) ce qui sera tendance en 2022, en se basant aussi sur les données de 2021. Verdict !

Parmi les différents réseaux sociaux, Instagram règne sûrement en maître — bien que de plus en plus challengé — pour trouver des inspirations mode, loin devant Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube ou même Pinterest.

Et la plateforme qui appartient au groupe Meta (anciennement baptisé Facebook) capitalise aujourd’hui sur son influence en sortant son premier rapport sur les tendances à venir.

Le guide des tendances pour 2022 d’Instagram. © @Instagram

Le guide des tendances de 2022 selon Instagram et la Gen Z

Cette étude a été publiée sous la forme d’un « Guide », la nouvelle fonctionnalité du réseau. Vous n’aviez pas remarqué les Guides ? Moi non plus, mais ça permet de créer des pages ressemblant à des articles avec possibilité d’y intégrer plusieurs publications Instagram et liens, tel un média à part entière) !

Ce Guide des tendances de 2022 selon Instagram se base sur des sondages auprès des personnes utilisatrices de la génération Z (née entre 1995 et 2010). Et l’on en retient surtout deux vogues mode… qui tiennent davantage de comportements que de styles vestimentaires spécifiques.

Voir cette publication sur Instagram La journaliste @darian a interrogé des influenceurs qui pèsent sur Instagram à propos de ce premier rapport de la plateforme sur les tendances de 2022.

La mode de 2022 ? Nostalgie, dark academia et seconde main

Plus de la moitié des ados et jeunes adultes sondés déclarent qu’ils s’intéressent surtout aux tendances de niche, comme la nostalgiacore (à l’instar du flashback Y2K que l’on vit actuellement) et la dark academia.

Par conscience écolo et souci économique, ils et elles veulent également se fournir surtout en seconde main, via des plateformes comme Depop et Vinted.

Cultiver une esthétique de niche, en puisant dans la seconde main aide sûrement les jeunes à développer un style beaucoup plus personnel qu’en achetant du neuf auprès d’enseignes de fast-fashion aux articles assez homogènes, résultant souvent de logiques algorithmiques.

Vous reprendrez bien un peu de clean beauty et de justice sociale sur Instagram pour 2022 ?

Ce premier rapport des futures tendances selon Instagram évoque également l’intérêt des jeunes pour la « clean beauty » — des cosmétiques aux compositions non seulement les plus naturelles possibles, mais aussi dépourvues d’ingrédients controversés (exit les composés soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens par exemple). Mention spéciale aux conditionnements (ou packagings) éco-responsables.

La justice sociale a également été un enjeu majeur pour les jeunes en 2020-2021, qui ne devrait faire que se renforcer encore l’année prochaine d’après Instagram. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles les marques de mode, notamment, cherchent à cocher toutes les cases de l’engagement — avec plus ou moins d’opportunisme — désormais.

Sauf que se positionner du jour au lendemain, visuellement et verbalement, contre le racisme, le sexisme, ou encore le validisme, sans que la réalité des produits et des politiques d’entreprises en interne ne suivent derrière, c’est ce qu’on appelle du socialwashing. Clairement une autre tendance grandissante pour 2022, si facile à adopter sur Instagram…

À lire aussi : 5 robes tendances cette saison qui vous suivront pendant des années

Crédit photo de Une : pexels-yan-krukov-8837240