5 robes tendances cette saison qui vous suivront pendant des années

Pour pouvoir faire les bons choix et investir dans des pièces qui valent vraiment le coup, voici 5 types de robes qui seront dans la tendance cette saison mais aussi les saisons prochaines.

La robe fait partie des pièces majeures qui ont leur place, année après année dans notre dressing. Et si les tendances passent, certains must-have intemporels marquent notre garde-robe d’une pierre blanche.

La robe-pull

On la voit depuis déjà quelques années, et compte tenu de son esthétisme et de sa popularité, la donne ne risque pas de changer d’aussi tôt ! En même temps, c’est compréhensible : la robe pull tient chaud. Et mine de rien, quand les températures commencent à baisser dangereusement, c’est un petit détail qui peut être bien utile.

La petite robe noire

La petite robe noire est un intemporel. Et elle le restera.

La robe nuisette

On pensait qu’elle n’allait faire que quelques saisons, et puis finalement, la robe nuisette est restée ! Élégante avec juste ce qu’il faut d’irrévérence, elle fait aujourd’hui partie des basiques qui restent pourtant au coeur des tendances.

À porter sous un pull col roulé et associé à une paire de chucky boots, elle révèle tout son potentiel. Vous n’êtes pas frileuse ? Portez-la avec un blazer en similicuir et voyez ce qu’il se passe…

La robe oversized

La robe oversized est une pièce qui se voit et qui s’assume. En gros, c’est un vrai parti pris mode au coeur des tendances d’aujourd’hui et de demain. Sa qualité principale ? Matcher aussi bien avec une paire de bottes hauteur genou, des tennis blanches ou des mocassins à plateformes.

La robe-chemise

Vous pensiez la robe-chemise cantonnée à l’été ? Suuurprise ! Elle fait une réapparition remarquée au coeur de l’automne grâce à deux accessoires qui nous permettent de rester au chaud : la veste sans manche en fausse fourrure et le gilet oversized en laine.

Deux accessoires qui permettent à cette pièce relativement légère de traverser les saisons en s’adaptant aux codes de chacune d’entre elles.

Crédits de l’image de une : @tamumcpherson, @michelleinfusino, @daniellevanier.