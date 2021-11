Marre du noir et du beige ? Ces 5 couleurs sont tendance cet automne-hiver

Lorsque les températures commencent à baisser, on privilégie souvent les couleurs neutres comme le gris, le noir ou le beige pour ne pas se tromper. Heureusement, il y a, chaque automne-hiver, des couleurs qui viennent apporter un peu de joie à notre dressing ! En voilà 5.

Si vous aussi, en début d’automne, vous êtes toujours un peu perdue entre votre dressing d’été et celui de l’hiver, vous savez alors que le jeu des couleurs est tout aussi complexe d’une saison à une autre.

Pour vous faciliter la tâche et vous aider à faire des choix qui correspondent aux tendances, voici 5 nuances qui font mouche en ce moment.

Le vert

Le vert a déjà fait une arrivée remarquée dans nos dressings cet été mais c’est une couleur si intense que l’on pensait qu’elle ne durerait pas plus d’une saison. Eh bien on avait tort puis que cette dernière est parvenue à se faire un chemin jusqu’à l’automne grâce à ses nombreuses nuances et déclinaisons !

Plutôt pomme, sapin, électrique ou pistache… Le vert sait se rendre indispensable et s’accorde très bien avec du noir ou de l’écru (des couleurs qu’on porte pas mal lorsque les températures sont à la baisse).

Nos inspirations

Le rose

Porter du rose en hiver : une hérésie pour certaines, une bonne idée pour d’autres. Et si vous n’êtes pas familière à cette couleur lorsque les températures n’excèdent pas les 15 degrés, on vous rassure, elle est plutôt facile à porter.

Associée à du blanc, du beige ou encore du gris, elle incarne la petite touche de bonne humeur qu’il vous faut pour garder le moral malgré la pluie.

Nos inspirations

Le kaki

Même s’il fait plutôt partie de la famille des couleurs intemporelles, le kaki est tout de même sur le devant de la scène mode en ce moment. On l’aime pour son agilité, ses nuances faciles à porter en automne mais aussi sa façon incroyable d’aller avec tout.

Le kaki est-il le nouveau noir ? La réponse est oui !

Nos inspirations

L’orange

On le réserve le plus souvent pour l’été ou le printemps, pourtant l’orange est LA couleur de l’automne puisque c’est celle des feuilles mortes et des citrouilles. Allant très bien avec du beige, du kaki ou de l’écru, il peut se transformer en rouille pour que l’on puisse le porter facilement sans qu’il ne fasse tache.

Nos inspirations

Le bleu

Qui a dit que le bleu n’allait pas avec le noir ? Sûrement pas nous ! Et pas les tendenceurs non plus visiblement puisqu’ils ont décidé de faire du cobalt ou du bleu canard, les nuances clés de la saison.

Sublime sur toutes les carnations, elles donnent un petit coup de pep’s à l’allure et éclairent même le teint. Une bonne idée en plein coeur de l’automne.

Nos inspirations

Alors, quelle couleur vous avez envie de porter cet automne ?

