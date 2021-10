5 essentiels mode qui vont faire carton plein cet automne

La mode est séparée en deux parties bien distinctes. Il y a d’abord les vêtements tendance, là pour répondre à une envie temporelle, et puis il y a les basiques sur lesquels on peut miser aujourd’hui comme demain. Dans cette catégorie, voici 5 essentiels !

Un basique est par définition un vêtement qui ne se démode pas. C’est un classique, que l’on peut adopter quel que soit notre âge ou notre style. Et l’avantage, c’est qu’il s’associe très bien avec des pièces dans l’air du temps qui, elles, vont et viennent au gré des tendances !

En gros, un basique, c’est LE vêtement sur lequel vous pouvez compter pour assurer un style juste année après année. Alors en voici cinq sur lesquels miser cet automne-hiver.

La petite robe noire

Élégante, minimaliste et versatile, la petite robe noire a su s’imposer comme un classique de la mode contemporaine. Et même si sa forme, sa longueur et les détails qui font sa temporalité peuvent varier, le modèle en lui même traverse les saisons et fait toujours autant d’effet, qu’il soit porté avec un blazer XXL et une paire de baskets ou un trench et des chunky boots !

La marinière oversized

Si on l’a, pendant longtemps, considérée comme un vêtement bon chic bon genre porté par les passionnées de bateaux et de Loto (on les juge pas, nous aussi on adore le Loto), la marinière reste quand même un basique du dressing qui s’accorde aussi bien avec un short noir et une paire de bottes hauteur genoux qu’avec un baggy en jean gris.

Une bonne base assez versatile qui tient chaud tout en boostant notre style !

Le blazer bien coupé

Qu’est-ce qu’il peut y avoir de plus indispensable qu’un bon blazer ? Noir, marron, rose ou encore blanc, ce vêtement, porté très surtaillé, est celui qui tient le pari de se marier avec de nombreuses pièces de notre dressing.

Si on ne veut pas le porter tel quel, on peut utiliser une ceinture pour lui donner plus de structure sur un jean. Sinon, on a toujours la possibilité de couper son aspect un brin guindé avec un pantalon en cuir long et un crop top !

En véritable caméléon, le blazer mute pour s’adapter à votre allure et à votre style.

Le jean droit

Même si en ce moment on revoit des baggy défiler dans les rues, le jean droit reste toujours un bon basique, à la fois facile à porter et versatile.

Disposant de quelques trous ou d’un bas fendu afin d’être remis au goût du jour, il sait se métamorphoser avec le temps pour coller avec les tendances du moment. Ce que tout bon basique sait faire, en somme.

Le cardigan

Il tient chaud, il prend diverse formes (court, long, carré, comme les Barbapapa) et surtout, il apporte à notre style cette petite touche romantique et bohème qu’on adore. Lui, c’est le cardigan !

Et si vous êtes encore un peu frileuse à l’idée de l’adopter, c’est parce que vous n’avez pas encore vu ce qu’il donnait avec un baggy, un jean droit ou encore une jupe en satin…

Et vous, quelle est votre essentiel mode ?

À lire aussi : La jupe en satin est de retour cet automne et vous devez probablement déjà savoir comment la porter

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Aiony Haust