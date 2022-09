Ces vestes et manteaux tendance de l’automne-hiver 2022-2023 pour vous tenir chaud des années

Plutôt bomber oversize ou varisty jacket ? Surchemise en velours côtelé ou à carreaux ? Blazer surdimensionné ou pardessus dégoulinant ? Voici une sélection des vestes et manteaux tendance en ce moment mais qui vous tiendront chaud pour plusieurs hivers assurément.

Les tendances mode s’enchaînent et se ressemblent parfois, surtout l’automne-hiver où il devient difficile (et vraiment accessoire) d’avoir 36 vestes et manteaux pour passer les saisons froides. Néanmoins, si l’envie vous prend de vous procurer une ou plusieurs nouvelles pièces, de première ou seconde main, voici tout de même les vogues fortes qui se dégagent pour cet automne-hiver 2022-2023.

Bomber oversize et varsity jacket

Aperçu sur bien des podiums, les bombers reviennent en force ajouter un peu de rondeur aux silhouettes de l’automne-hiver. Historiquement venu du vestiaire militaire (en tant que veste d’aviateur), il peut aussi se la jouer plus preppy sous la forme de varsity jacket, pour se la jouer étudiante d’une université de la Ivy League ou joueuse de football américain.

Pour moderniser ce bon basique, rien de tel que de le choisir surdimensionné, afin qu’il arrive sous le fessier, surtout si on l’associe à une mini-jupe, un short, ou un legging.

Blouson bomber zippé — La Redoute Collections — 39,99 €.

Veste curvy bomber à motif — Carmakoma — 44,99 €.

Blouson bomber zippé — Bomber original — 99 €.

Bomber College Varsity — Superdry — 80,99 €.

Bomber MA1 — Superdry — 76,49 €.

Surchemise en velours côtelé ou en flanelle à carreaux

Également au rayon des vestes parfaites pour la mi-saison, comptent les surchemises. Cette année, celles en velours côtelé ou non et celles à carreaux tiennent le haut du pavé, histoire d’ajouter une touche de texture et de chaleur bucheronne à vos tenues automnales. L’hiver, cela fera aussi une couche supplémentaire entre un manteau digne de ce nom et un pull, afin de vous tenir bien au chaud. Bref, c’est une valeur sûre en matière de layering.

Surchemise ample manches bouffantes à carreaux — La Redoute Collections — 29,99 €.

Surchemise ample à carreaux — La Redoute — 38,50 €.

Surchemise à nouer — Lee — 77,97 €.

Surchemise boutonnée en laine mélangée — La Redoute Collections — 71,99 €.

Surchemise à carreaux à nouer — Lee — 97,46 €.

Blazer surdimensionné et pardessus dégoulinant

Si le blazer et le pardessus comptent comme des basiques dans beaucoup de garde-robes, la façon la plus tendance de les adopter en ce moment repose dans le fait de les choisir surdimensionnés. C’est la dégaine phare des derniers défilés Balenciaga notamment : comme si on venait de chiner un manteau trop grand en fripe, mais d’autant plus enveloppant, chaleureux et donc réconfortant. Et tant mieux s’il s’agit vraiment d’une pièce de seconde main d’ailleurs !

Si la tendance vous plaît, vous pouvez emprunter un manteau inusité à quelqu’un de plus grand que vous, ou alors acheter 1 à 3 tailles au-dessus de sa taille véritable. Autrement, on peut très bien faire fi de la tendance et choisir ce bon basique dans sa taille habituelle, puisqu’il s’agit d’une pièce qui ne se démodera pas. En fonction de si l’on est plus ou moins grande, on aura plutôt intérêt de se tourner vers une coupe blazer oversize si l’on est petite, ou un long pardessus dans le cas contraire.

Manteau pardessus mi long fabriqué en Europe — La Redoute Collections — 90,99 €.

Pardessus en pure laine à carreaux — Trench & Coat — 329 €.

Pardessus en drap de laine à encolure châle et large ceinture — La Redoute Collections — 159,99 €.

Pardessus laine vierge droit — Trench and Coat — 329 €.

Manteau pardessus long fabriqué en Europe — La Redoute Collections — 112,49 €.

Manteau pardessus — La Redoute Collections — 112,49 €.

Crédit photo de Une : pexels-anastasia-shuraeva-5704415