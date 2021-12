Beyoncé embauche ses filles façon mini-moi pour sa nouvelle collec’ Ivy Park

Pour sa nouvelle collection Ivy Park et Adidas, plus preppy-BCBG que jamais, Beyoncé a demandé à ses filles Blue Ivy et Rumi de prendre la pose. L’occasion de constater combien elles se ressemblent et grandissent vite !

Depuis 2019, la marque de vêtements sportswear de Beyoncé, Ivy Park, s’associe avec adidas pour sortir des collections surprenantes. Après Ivy Park Rodeo, d’inspiration cow-boy, voilà que la chanteuse sort Halls of Ivy, beaucoup plus preppy.

Blue Ivy et Rumi, plus ressemblantes que jamais, avec leur mère Beyoncé

Pour présenter cette nouvelle collection d’inspiration bon chic bon genre, Beyoncé a invité à poser pour elle ses filles, Blue Ivy (née le 7 janvier 2012, donc qui fêtera bientôt son dixième anniversaire) et Rumi (née le 13 juin 2017, donc âgée de 4 ans).

Beyoncé et ses filles Rumi, 4 ans, et Blue Ivy, bientôt 10 ans. © capture d’écran YouTube du clip de Ivy Park x Adidas #HallsOfIvy

Ce n’est pas la première fois que ces enfants s’affichent dans des visuels et vidéos promotionnelles de leur mère. Mais cette fois, la ressemblance entre les deux soeurs et Beyoncé sautent encore plus aux yeux que d’habitude !

D’autres enfants de stars font partie du casting d’ambassadeurs de cette nouvelle collection : Ava Elizabeth Phillippe (fille de l’actrice Reese Witherspoon) et Natalia Bryant (fille de feu le basketteur Kobe Bryant). Signe que le népotisme se porte toujours aussi bien dans l’industrie de la mode…

La collab #HallsOfIvy de adidas x Ivy Park fleure bon les codes preppy BCBG

Cette nouvelle collection se prénomme #HallsOfIvy, comme un jeu de mot avec les couloirs des universités de l’Ivy League — huit facs privées du Nord-Est des États-Unis, qui comptent parmi les plus anciennes et prestigieuses du pays, synonymes d’élitisme social, que Beyoncé s’amuse donc à subvertir en apparence.

Une partie du casting de la nouvelle collection adidas x Ivy Park #HallsOfIvy.

#HallsofIvy regorge de nuances de vert et de kaki en hommage au tennis (en tant que sport aristocratique par excellence), ainsi que d’imprimés pied-de-poule (motif si bourgeois lui aussi).

Beyoncé, reine des passes pour adidas x Ivy Park.

De nombreuses pièces enfant composent également cette collection, pour un supplément de mignnonerie.. qui permet aussi de capitaliser sur le marché de la mode junior. Rien qu’en France, en 2018, il atteignait les 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires — soit 18% du marché de l’habillement global.

Quelques pièces enfants de la dernière collab adidas x Ivy Park.

Cette dernière collab adidas x Ivy Park sera disponible à partir du 9 décembre 2021 sur l’eshop d’adidas.

Crédit photo de Une : Béyoncé pour adidas x Ivy Park.