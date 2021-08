Beyoncé en jambières de cowboy rappelle que le Far West n’était pas aussi blanc qu’on le croit

En plus de teaser de la nouvelle musique, Beyoncé sort une nouvelle collection, Ivy Park Rodeo, qu’elle promeut en chaps sur la couverture d’Harper’s Bazaar, s’inscrivant ainsi dans un revirement queer et métissé de la tendance cow-boy.

Certaines choses peuvent paraître moches jusqu’à ce que Beyoncé nous persuade du contraire. Dernière pièce mode clivante en date : les chaps, soit des protections pour les jambes comportant une ceinture et des jambières, couvrantes des hanches jusqu’aux chevilles, popularisées par les cow-boys !

Beyoncé tease son retour en puisant dans l’esthétique cowboy et rodéo

Si le commun des mortels a vite fait de ressembler à Lucky Luke avec un tel accessoire, Beyoncé persiste et signe en le portant non seulement dans une vidéo de promotion pour sa nouvelle collection Ivy Park en collab avec Adidas baptisée #IvyParkRodeo, mais aussi en couverture de la contre-Bible de la mode, le Harper’s Bazaar.

Dans ce dernier, elle tease un retour à la musique imminent, alors qu’elle vient de voir Formation sacré meilleur clip de tous les temps par le magazine Rolling Stone, le 30 juillet 2021.

Toute la nouvelle collection #IvyParkRodeo de Beyoncé qui sortira le 19 août 2021 puise dans cet imaginaire de gardien de vaches à cheval, signe que l’esthétique cow-boy revient au triple galop, mais dans une version plus inclusive, comme le revendique la marque dans son communiqué :

« Ivy Park Rodéo célèbre l’impact formidable des femmes et des hommes noirs sur la culture occidentale américaine. La collection célèbre l’histoire souvent cachée des pionniers noirs dans la culture des cow-boys et des cow-girls, ainsi que leur influence et leur impact continus sur le rodéo américain. »

L’esthétique western se réinvente en version queer et métissée

Longtemps associée à la droite redneck (comprendre : beauf) américaine qui voudrait « Make America Great Again », l’esthétique western se voit en effet réinvestie depuis quelques années par des femmes, des personnes LGBTI+, des personnes racisées…

Avec Lil Nas X en tête, rappeur noir et queer, qui a réussi à franchir le mur du son mainstream avec son tube de tous les records, Old Town Road, sorti en 2019.

Le petit cowboy de la pop a d’ailleurs inspiré le #YeeHawChallenge sur TikTok qui consistait à se déguiser en cowboy.

Cette esthétique s’affirme également comme la marque de fabrique du crooner country et queer Orville Peck. La sœur de Beyoncé Solange y puise aussi l’inspiration pour son clip d’Almeda, quand elle ne porte pas carrément des chaps sur tapis rouge (lors du 70e Annual Parsons Benefit en mai 2018) !

From Kacey Musgraves to Solange to Cardi B, gallon hats and chaps are coming back in a huge way — here’s what’s going on, and what it means https://t.co/tgaU9fSXid pic.twitter.com/ICPQsb0Rcm — Rolling Stone (@RollingStone) March 8, 2019

Ce revirement du cowboy comme une figure de mode pointue a été cristallisé par Kerby Jean-Raymond avec sa collection Pyer Moss 2018-2019, qui rendait hommage à William « The Dusky Demon » Pickett (1870-1932), premier noir élu (à titre posthume) au Rodeo Hall of Fame en 1971, puis au ProRodeo Hall of Fame en 1989 (sorte d’Oscars des cowboys).

De quoi rappeler en creux combien les cow-boys non-blancs ont été invisibilisés par l’histoire, alors qu’ils occupaient massivement ce poste laborieux…

Pyer Moss "AMERICAN, ALSO." campaign featuring the Compton Cowboys and Baltimore's Cowgirls of Color.⁠ pic.twitter.com/JMt8qXwP4o — GRAILED (@grailed) March 17, 2021

Recharger autrement un symbole de virilité blanche

Comme souvent en matière de mode, quand on cherche une personnalité qui nous a fait vraiment reconsidérer une pièce qu’on aurait probablement détesté sur le papier, Rihanna n’est jamais bien loin.

Déjà, en 2016, elle sortait une paire de chaps à bottines intégrées, telles des cuissardes qui remonteraient jusqu’à la ceinture : un délire en denim qu’elle co-signe avec Manolo Blahnik, chausseur-star, et que la chanteuse porte avec brio, y compris dans la cover-story du British Vogue d’avril 2016 !

Comme une manière de subvertir ce symbole de virilité white-washé par l’histoire afin de le recharger d’une autre forme de puissance, plus inclusive et métissée.

Dans la vraie vie, on laissera volontiers ce genre d’audace stylistique aux modeuses les plus cavalières, pour leur préférer des bottines santiags, beaucoup plus accessibles tout en étant pile dans cette tendance de cow-girl badass. Pour réussir ce rodéo mode plus facilement, mieux vaut décaler les pièces d’inspiration gardien de vache pour éviter de tomber dans le déguisement trop premier degré.

Exit le total look denim, et vive le télescopage de registres de style, en associant des santiags à un pantalon habillé et une chepise BCBG, ou encore une jupe plissée longueur midi et un haut seconde peau, histoire de rester bien cramponnée avec style au rodéo qu’est la vie. Yeehaw !

