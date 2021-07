Lil Nas X claque le bec des homophobes remontés contre son clip Industry Baby

Avec son nouveau clip Industry Baby dans lequel il twerke en prison (repeinte en rose bonbon), le rappeur noir et ouvertement gay a suscité la controverse. Mais il surfe dessus avec brio, offrant une amusante masterclass contre l’homophobie.

Comme à chacun de ses faits et gestes en tant que rare homme noir, ouvertement gay, dans l’industrie de la musique mainstream, Lil Nas X suscite la controverse avec son nouveau clip.

Même si elle ne regorge pas plus de nudité que celles d’autres popstars, la vidéo de Industry Baby a attiré des salves de commentaires homophobes auxquels Lil Nas X a pris un malin plaisir à répondre avec verve sur Twitter.

Lil Nas X trolle les homophobes en guise de promo de son nouveau clip

Un twitto manifestement gêné par ce nouveau clip a ainsi tweeté le 23 juillet 2021 : « Lil Nas X en fait clairement trop ». Ce à quoi le rappeur a répondu : « N****, je suis littéralement allé en enfer tweker sur Satan, mais c’est une prison gay qui te fait estimer que j’ai dépassé les limites ? »

nigga i literally went to hell and twerked on satan but gay prison is where you draw the line ?! https://t.co/3NLR6GPt0o — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 23, 2021

Un autre internaute a tweeté percevoir le clip de Lil Nas X comme une « attaque » et une preuve de « l’émasculation des hommes noirs ». Là encore, le chanteur de Old Town Road et Montero (Call Me By Your Name) lui a répondu magistralement :

« La vérité, c’est qu’il n’y a pas d’attaque. Vous voyez la féminité comme une faiblesse. Vous n’aimez pas les hommes noirs gays car vous avez peur que les hommes noirs puissent paraître faibles. Vous vous accrochez à votre masculinité parce que sans elle vous n’auriez plus rien pour vous. »

the truth is there is no attack. you view femininity as weakness. you don’t like gay black men because you are afraid of black men, as a whole, being viewed as weak. you cling on to your masculinity because without it you have nothing else going for yourself. https://t.co/JQcwf0RrSR — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021

Des femmes aussi ont mis en cause le clip de Industry Baby — à l’instar de cette posteuse qui estime qu’il s’agit d’une forme de « manipulation » des masses. Lil Nas X a également pris le temps de lui répondre :

« Oui la manipulation existe, et les agendas [au sens de programme] aussi. En revanche, je ne crois pas qu’une prison fictionnelle avec des mecs qui twerkent peuvent mener un homme hétérosexuel à décider de sucer une bite. »

yes manipulation is real. agendas are real. i just simply don’t believe me in a fictional prison with twerking men could lead to a heterosexual man deciding to suck dick. https://t.co/bi5p5VVmmr — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021

Parlons enfin de cette internaute qui invite à prier pour Kanye West, co-producteur de ce nouveau titre de Lil Nas X qu’elle juge démoniaque… Lil Nas X lui a carrément répondu :

« Il n’y a absolument rien de démoniaque dans le clip d’Industry Baby. Dites juste que vous détestez les gays, bande de puants. » Lil Nas X

there was nothing demonic about the industry baby video. just say u hate gay people musty. https://t.co/3CmrEqViQm — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 23, 2021

Un clip polémique qui sert aussi à lever des fonds

Puisqu’il n’aurait pas été humainement possible de répondre à chaque insulte (et que c’est aussi prendre le risque d’inciter sans le vouloir à des phénomènes de cyberharcèlement quand un gros compte s’en prend publiquement à un plus petit, l’audience de la star pouvant percevoir cela comme une occasion de la défendre), Lil Nas X a fini par conclure sa masterclass de trolling contre l’homophobie par un tweet général :

all jokes aside the idea of a gay agenda doesn’t make sense. if someone influences you to suck cock you probably already wanted to suck cock. — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021

« Trêve de plaisanteries : l’idée d’un agenda gay n’a pas de sens. Si quelqu’un vous influence à sucer de la bite, vous vouliez probablement déjà sucer de la bite. »

Puis il a profité du buzz pour rappeler que son clip permet aussi de lever des fonds contre l’incarcération de masses des personnes noires, en particulier les hommes, aux États-Unis.

on a serious note, i know the pain that incarceration brings to a family. and the disproportionate impact that cash bail has on the black community. that’s why i teamed up with @bailproject to create the Bail X Fund. let’s bring people home! 🤍 https://t.co/c6YOhNex7e — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 24, 2021

« Sur une note plus sérieuse, je connais la douleur que peut causer une incarcération au sein d’une famille. Et l’impact disproportionné de la caution en espèces sur la communauté noire. C’est pourquoi j’ai fait équipe avec Bail Project [une association visant à payer la caution pour les personnes qui ne sont pas financièrement capables de le faire elles-mêmes, ndlr] pour créer le Bail X Fund. Ramenons les gens à la maison ! http://bailxfund.com »

À lire aussi : Dans le clip Industry Baby, Lil Nas X s’évade de prison façon popstar queer