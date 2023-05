3 festivals pour bien commencer l’été (ou finir le printemps !)

Envie d’une escapade musicale ou en recherche d’inspiration pour les week-ends à venir ? Voici une sélection de festivals à (re)découvrir sans plus attendre.

L’été arrive, et avec lui, la saison des festivals ! Envie d’innover, de changer d’air, de bousculer les habitudes ? Si vous aimez les concerts en plein air, mais que vous en avez marre d’être serrés aux mêmes endroits sans jamais pouvoir même apercevoir la scène, cette sélection de festivals un peu moins connus est peut-être pour vous.

Voici trois festivals plus confidentiels, qui se tiendront de juin à tout début juillet et qui valent vraiment le détour…

Le plus gourmand : La Douve Blanche

Vous aimez les beaux paysages, la bonne musique et les bons plats ? Ce festival, produit par le collectif Animal et l’association Sebulba, est fait pour vous. Il se tient depuis 8 ans au château d’Égreville, qui l’accueillera le week-end du 7, 8 et 9 juillet 2023 pour sa 9ᵉ édition.

Au programme, des créations culinaires de saison, imaginées par des chef•fe•s invité•e•s pour l’occasion, confectionnées sous les yeux émerveillés des spectateurs qui auront la chance de les déguster lors de plusieurs temps forts. Trois scènes, deux axées live et une entièrement DJ, qui mettent à l’honneur la diversité musicale : du hip hop au garage, de la techno à la house, de la pop française au rnb espagnol ou norvégien, du cloud rap à la new wave, de l’électro à la soul… Il y en a pour tous les goûts.

La Douve Blanche, 7, 8 et 9 juillet 2023 au Château d’Egreville. À partir de 57 euros le pass 3 jours.

Voici l'aftermovie de la dernière édition, l’occasion pour nous de vous annoncer les dates de 2023 : les 7, 8 et 9 juillet prochain 💟https://t.co/H4QM8PCjpH — La Douve Blanche Festival (@DouveBlanche) November 24, 2022

Le plus ensoleillé : Marsatac

Bon d’accord, celui-ci n’est pas tout à fait inconnu, et cette année marquera même son 25ᵉ anniversaire. Mais il se réinvente, et son nouveau format journée promet de beaux souvenirs sous le soleil marseillais.

Doté lui aussi d’un food-court, il met en avant les produits du terroir et favorise la rencontre dans son espace Récréation où l’on peut échanger avec celles et ceux qui construisent un monde plus solidaire. Côté line-up, fort de son ancrage rap, Marsatac s’est enrichi d’une ouverture électro aujourd’hui célébrée dans une programmation singulière et hybride, qui promeut aussi bien des mastodontes de la scène française qu’une jeune création dynamique et (d)étonnante.

Festival Marsatac, 16 17, et 18 juin 2023 au Parc Borély, à Marseille. À partir de 45 euros par jour.

🎵 Psssst… Il est grand temps de découvrir la programmation de @Marsatac et de prendre ses billets ! Du 16 au 18 juin, le célèbre festival phocéen reprend ses quartiers au Parc Borely avec, une fois encore, un sacré line up !

Toutes les infos 👇https://t.co/kKZ9ED4hKe pic.twitter.com/Rjh5ADv1Nn — Région Sud (@MaRegionSud) April 2, 2023

Le plus poétique : Minuit avant la nuit

Il n’est pas très vieux, mais rien que son nom suffit à nous séduire : Minuit avant la nuit se tiendra du 8 au 11 juin au Parc Saint-Pierre et dans les jardins flottants des Hortillonnages, à Amiens. Pour sa quatrième édition, le festival, situé « entre herbe et eau » offre un cadre nature, propice à la rêverie.

Le plus ? Le festival est entièrement gratuit deux jours sur quatre, et quand il ne l’est pas, il propose des petits prix, à défier toute concurrence. Comme l’année dernière, sa programmation met à l’honneur les artistes de la scène francophone. On retrouvera notamment Pomme, Lorenzo, La Femme ou encore Jeanne Added… Le festival parfait pour profiter des derniers jours du printemps et accueillir l’été les bras ouverts.

Minuit avant la nuit, du 8 au 11 juin 2023 à Amiens. À partir de 5 euros par jour pour les enfants, 25 pour les adultes.