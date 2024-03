6 expositions, films et festivals féministes pour le 8 mars à Paris

Avant d’aller se rassembler et manifester ensemble ce 8 mars, faisons le plein d’évènements culturels féministes. Cinéma, expositions, évènements (souvent gratuits)… Voici de quoi remplir votre agenda la semaine de la Journée internationale des droits des femmes.

Sportives, gameuses ou encore passionnées d’histoire ou de cinéma auront droit à un focus sur leur discipline, toujours sous un prisme féministe.

Le festival de cinéma « Les Sportives en Lumière » au cinéma le Méliès à Montreuil

Le festival « Les Sportives en Lumière » fait la part belle aux femmes et au sport dans le très beau cinéma le Méliès à Montreuil. Au programme : une quinzaine de documentaires sur des femmes sportives et réalisés par des femmes. Golf, handball, football, rugby… Toutes les disciplines seront au rendez-vous, avec un focus à l’international et des portraits de sportives européennes, africaines ou asiatiques. Le festival accueillera aussi de nombreuses invitées, athlètes, personnalités et spécialistes du sport pour échanger avec le public lors de sessions de discussions et d’échanges à l’issue des projections.

En plus, le festival, qui se déroule du 7 au 9 mars, est entièrement gratuit !

La programmation complète et la billetterie sont accessibles ici.

À lire aussi : 8 mars : 6 manières d’agir pour rendre le cinéma plus inclusif et paritaire, avec le collectif 50/50

Le film « Inchallah un fils » d’Amjad Al Rasheed, au cinéma le 6 mars 2024

Le premier film jordanien jamais sélectionné à Cannes sort la semaine du 8 mars et braque ses lumières sur un système gangréné, comme bien d’autres à travers le monde, par le patriarcat.

Il nous plonge dans la Jordanie de nos jours où l’on suit Nawal, une femme de 30 ans dont le mari est foudroyé par la mort. Si le monde de Nawal s’effondre du jour au lendemain, c’est que dans la législation jordanienne, une femme seule avec une fille est privée de droits fondamentaux, dont celui de jouir de l’héritage qui devrait leur revenir. Entre un quotidien répétitif, un environnement menaçant et des règles profondément sexistes, on suit la lutte de cette femme jordanienne pour sauver sa fille et sa maison, dans une société où avoir un fils changerait la donne.

À lire aussi : Violences sexuelles dans le cinéma : enfin un MeToo en France ? Pour les César, 50/50 nous a répondu

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’exposition gratuite « Femmes à Vélo » à la Mairie du 7e arrondissement

À l’aube d’une année olympique historique, l’exposition Femmes à Vélo met en lumière le cyclisme féminin et son impact sur la vie quotidienne. À travers les portraits de 22 femmes cyclistes parisiennes, l’exposition célèbre la diversité du cyclisme, capturant l’indépendance, le dépassement de soi et l’enthousiasme propre à cette pratique sportive. Eva Cordioli, cheffe du projet, confie :

« Le vélo transcende sa simple fonction de moyen de déplacement pour devenir un véritable vecteur d’émancipation et de libération. À travers de longues excursions à vélo, je renoue avec une connexion authentique avec mon esprit, ressentant une profonde gratitude pour les bienfaits incommensurables que cette pratique m’offre. Ce n’est pas simplement une activité physique, mais une expérience qui nourrit mon être intérieur, me libérant des contraintes quotidiennes et me permettant de découvrir des horizons nouveaux, à la fois extérieurs et intérieurs. »

L’exposition, gratuite, se tient depuis le 29 février et jusqu’au 13 mars 2024.

Le festival Adelphe Game Fest à la Cité des Sciences

Les gameuses ont enfin droit à leur festival, et ce sera ce week-end.

Entre le 9 et le 10 mars 2024, la Cité des sciences et de l’industrie fait la part belle aux femmes dans l’univers du jeu vidéo avec l’Adelphe Game Fest, dont c’est la première édition. L’évènement est chapeauté par Women in Games France, une association professionnelle œuvrant pour l’inclusion des femmes et des personnes non-binaires dans l’industrie du jeu vidéo en France. De nombreuses autres associations seront au rendez-vous, comme les gameuses et militantes d’Afrogameuses, Witch Gamez, Stream’Her ou encore Game’Her.

Le programme complet du festival est disponible en ligne.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

The Woman King sur Prime Video, le 13 mars 2024

Il faudra attendre quelques jours après le 8 mars mais après tout, c’est normal, puisque le 8 mars, c’est toute l’année.

Le mercredi 13 mars, Prime Video diffusera sur sa plateforme le très remarqué The Woman King, un film de Gina Prince-Bythewood sorti en février 2023. Il retrace l‘histoire vraie des Agojie, une unité de femmes guerrières d’élite chargées de protéger le royaume de Dahomey (actuel Bénin) au début du XIXe siècle. La Générale Nanisca forme et entraîne une nouvelle génération de recrues. Elle les prépare ainsi à une bataille sans merci contre les colons français.

À lire aussi : La cinéaste afroféministe Mati Diop gagne l’Ours d’Or à Berlin, et c’est la meilleure nouvelle

La réalisatrice imbrique la forme du blockbuster (les chorégraphies sont impressionnantes) avec des enjeux que l’on ne retrouve jamais dans les gros films d’action, et rarement dans le cinéma : la mysoginoir, la maternité ou encore les violences sexistes et sexuelles. Un des grands moments du féminisme au cinéma ces dernières années.

À lire aussi : The Woman King prouve que l’afroféminisme rend les films meilleurs

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’exposition gratuite 1974 – Le discours de Simone Veil aux Archives nationales

Cette année, le 8 mars résonne différemment. Situées en plein cœur de Paris, les Archives nationales font un puissant écho à l’actualité très récente avec une exposition revenant aux origines de la légalisation de l’IVG en France. En présentant des documents originaux, les Archives nous immergent dans les coulisses du célèbre discours de Simone Veil tenu devant l’Assemblée nationale, en 1974. L’occasion de découvrir le manuscrit original du discours et sa version dactylographiée, annotée de la main de la ministre de la Santé, Simone Veil. L’exposition se tient du 8 mars au 2 septembre 2024.

À lire aussi : IVG dans la Constitution : une victoire avant tout symbolique ?

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.