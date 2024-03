Netflix en mars 2024 : 7 films et séries incontournables

Comme chaque mois, Madmoizelle est là pour vous aider à vous y retrouver dans le labyrinthe de l’algorithme Netflix. La série héritière de Game of Thrones, un thriller musclé avec Marina Foïs ou encore Millie Bobby Brown dans un univers fantastique : le mois de mars est calibré pour des soirées Netflix.

Cette année, la plateforme au N rouge semble miser gros sur le mois de mai, en dévoilant un nombre conséquent de créations originales bodybuildées dont certaines sont attendues depuis plus de mois.

Certains réussiront-ils à rejoindre nos très convoités top des meilleurs films et des meilleures séries sur Netflix ? Réponse ce mois-ci. À vos agendas !

Les séries sur Netflix à voir en mars 2024

Furies – 1er mars 2024

Une série avec Marina Foïs ? N’en dites pas plus, on signe. Après avoir perdu son père, une jeune femme fait la rencontre de la Furie, qui s’occupe du crime organisé à Paris.

Supersex – 6 mars 2024

Série pronant le male gaze et le patriarcat dans la sexualité, ou boule de sensualité et de subversion ? Le 6 mars, Netflix dévoilera la très attendue Supersex, une série librement inspirée de la vie de la star du cinéma porno, Rocco Siffredi, interprété par l’Italien Alessandro Borghi. Après les films les plus sexy de la plateforme, reste à savoir si Supersex aura sa place dans le top des séries les plus sexy.

Le Problème à 3 corps – 21 mars 2024

Comme le montrent les toutes premières images de la bande-annonce, le début de la série nous ramène plusieurs années en arrière, en pleine Révolution culturelle. Le pouvoir chinois construit une base militaire secrète. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne, est amenée à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace et découvre peu à peu la véritable mission de la base.

Trente-huit ans plus tard, alors qu’une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l’éminent chercheur en nanotechnologies Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d’homme rationnel.

Multipliant les images impressionnantes, ce premier trailer laisse présager que Netflix n’a pas lésiné sur les moyens pour produire sa nouvelle série croisant aventure, science et politique. Au programme, on retrouvera des voyages à travers les continents et jusqu’aux confins de l’univers.

Les films sur Netflix à voir en mars 2024

Spaceman – 1er mars 2024

Au bout de six mois d’une mission de recherche aux confins du système solaire, totalement coupé du monde, l’astronaute Jakub découvre que la femme qu’il a laissée derrière lui ne l’attendra peut-être pas à son retour sur Terre. Alors qu’il cherche à clarifier la situation avec son épouse Lenka, une mystérieuse créature ancestrale, nichée dans les entrailles de son vaisseau, lui vient en aide. Hanuš collabore avec Jakub pour comprendre ce qui s’est passé avant qu’il ne soit trop tard. Adam Sandler, comme on ne l’a jamais vu.

Hannah Gadby’s Gender Agenda – 5 mars 2024

Des humoristes queer du monde entier investissent la scène de l’Alexandre Palace à Londres lors d’une soirée animée par la star de l’humour primée Hannah Gadsby. Déjà culte.

La demoiselle et le dragon – 8 mars 2024

La star de Stranger Things Millie Bobby Brown est au coeur d’une épopée fantastique, production originale Netflix. Dans La demoiselle et le dragon, elle joue une jeune fille dévouée qui accepte d’épouser un prince séduisant. Mais elle découvre qu’elle a été choisie pour être sacrifiée et rembourser ainsi une dette ancienne. Enfermée dans une grotte, elle doit affronter un dragon cracheur de feu. Elle ne peut désormais plus compter que sur son intelligence et son courage pour espérer s’en sortir…

Boîte noire – 13 mars 2024

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité. Avec Pierre Niney.

Tous les nouveaux films en mars

Spaceman (1 er mars 2024)

mars 2024) Baby Driver (1 er mars 2024)

mars 2024) Hannah Gadby’s Gender Agenda (5 mars 2024)

10 jours sans maman (6 mars 2024)

La demoiselle et le dragon (8 mars 2024)

Boîte noire (13 mars 2024)

Irish wish (15 mars 2024)

The Amazing Spider-Man (15 mars 2024)

The Amazing Spider-Man : Le destin d’un héros (15 mars 2024)

Spider-Man: Far From Home (15 mars 2024)

Spider-Man: New Generation (15 mars 2024)

La prochaine fois je viserai le cœur (15 mars 2024)

Bodies bodies bodies (19 mars 2024)

Shirley (22 mars 2024)

Le salaire de la peur (29 mars 2024)

Toutes les séries en mars 2024

Furies (1 er mars 2024)

mars 2024) Blood and water – saison 4 (1er mars 2024)

Supersex (6 mars 2024)

The Gentlemen (7 mars 2024)

The Signal (7 mars 2024)

En verre et contre tous (8 mars 2024)

Young Royals – saison finale (11 mars 2024)

Bandidos (13 mars 2024)

Ahiru no sora (14 mars 2024)

Chicken Nugget (15 mars 2024)

Monk – l’intégrale (15 mars 2024)

100% physique ! Sous terre – saison 2 (19 mars 2024)

Le problème à 3 corps (21 mars 2024)

Tous les documentaires en mars 2024

Le programme : sectes, mensonges et enlèvements (6 mars 2024)

Turning point : l’arme nucléaire et la Guerre Froide (12 mars 2024)

Outreau : un cauchemar français (15 mars 2024)

