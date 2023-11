3 films et séries incontournables à (re)découvrir au festival queer Chéries-Chéris

Le coup d’envoi est donné pour le festival de référence du cinéma queer Chéries-Chéris, qui se déroule à Paris du 18 au 28 novembre. Avec une sélection de trois films et séries, on fait le récap’ des incontournables d’un festival à la programmation alléchante.

Depuis le milieu des années 1990, le festival de cinéma Chéries-Chéris est une fenêtre privilégiée pour apprécier le cinéma queer. Le rendez-vous est pris dans les multiples salles des cinémas MK2 Beaubourg, MK2 Quai de Seine et MK2 Bibliothèque pour découvrir dix jours de cinéma rythmés pas moins de 70 longs-métrages et 60 courts-métrages. Quel(s) film(s) repartirons avec le Grand prix ? Le Prix du Jury ? Le Prix d’interprétation ? Avant de connaitre le palmarès final, on a déjà repéré quelques titres qui donnent particulièrement envie.

Sans jamais nous connaitre d’Andrew Haigh : la romance dont on rêve pour la Saint-Valentin

C’est l’une des têtes d’affiche du festival. Sans jamais nous connaitre réunit deux des acteurs irlandais les plus adorés du public : Paul Mescal (Normal People, Aftersun) et Andrew Scott (Fleabag, Sherlock, 1917). Les deux comédiens sont réunis devant la caméra d’Andrew Haigh dans une histoire où sensualité et mystère dansent la valse.

À première vue, le synopsis semble assez classique : il raconte la rencontre entre Adam (Andrew Scott), un scénariste, et Harry (Paul Mescal), son voisin, qui finissent par faire connaissance après s’être observés par la fenêtre de leurs appartements londoniens. À mesure que leur relation romantique grandit, Adam retourne dans la maison de son enfance où il découvre que ses parents, décédés depuis longtemps, sont tous deux vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de trente ans…

Suspens, fantômes, tête de Paul Mescal : les raisons sont nombreuses de se précipiter pour découvrir le film en avant-première, dont la sortie nationale est fixée au 14 février 2024.

La série Split d’Iris Brey : amour lesbien et female gaze

Chercheuse féministe spécialiste du female gaze et autrice du remarqué « Regard féminin », Iris Brey a réalisé sa première série, Split, dans laquelle Anna, une cascadeuse de 30 ans tombe amoureuse de la femme qu’elle double. La série raconte leur histoire d’amour à travers le cheminement d’Anna vers la sortie de l’hétérosexualité et celui d’Eve, victime d’inceste, vers la guérison.

Composée de cinq épisodes de vingt minutes, Split a été projeté en avant-première à Chéries-Chéris, en attendant que le plus grand nombre puisse la découvrir sur France TV Slash le 24 novembre.

Levante de Lillah Halla : sororité, queerness et avortement en Amérique latine

Au Brésil, l’avortement est illégal. Avec courage, la réalisatrice Lillah Halla s’empare de ce sujet pour son premier long-métrage. On y suit Sofia, une joueuse de volleyball amatrice dans un club queer offrant un espace safe à des personnes trans et lesbiennes. Alors qu’elle est approchée par un centre de formation professionnelle, Lillah s’aperçoit qu’elle est enceinte. Aidée par son père, elle tente d’aller avorter en Uruguay, où elle est née…

Portée par l’énergie euphorisante de ses personnages queer et féminins, Levante est l’une des révélations du dernier festival de Cannes, où il a été présenté à la Semaine de la Critique. Le film sortira dans toutes les salles dès le 6 décembre 2023.

