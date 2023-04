Festival de Cannes : John Cameron Mitchell sera le président du jury de la Queer Palm

À l’approche du festival, la Queer Palm, qui récompense les films LGBTQI+, a dévoilé des informations sur son jury.



Le festival de Cannes ne cesse de révéler des informations au compte-goutte. Après avoir dévoilé la sélection des courts métrages, c’est au tour de la Queer Palm, compétition qui récompense les films LGBTQI+ de distiller des informations.

« Absolument vital d’honorer les réalisations cinématographiques queers »

Si la liste des films sélectionnés n’a pas encore été dévoilé, le jury de l’édition 2023 est désormais connu. Et c’est le réalisateur John Cameron Mitchell qui le présidera, révèle têtu·. Derrière les longs-métrages Hedwig and the angry inch et Shortbus, il avait lui-même été en lice pour ce prix en 2017, avec How to talk to girls at parties.

À lire aussi : Le festival de Cannes a dévoilé sa Sélection officielle : 6 réalisatrices représentées…aux cotés de Johnny Depp ou encore Sam Levinson

« Il m’apparait absolument vital dans ces temps d’attaques contre les personnes queers d’honorer les réalisations cinématographiques queers dans le festival le plus important du monde. Je suis impatient d’entendre des voix du monde entier de mes sœurs et frères queers », a déclaré John Cameron Mitchell.

À ses côtés, le réalisateur pourra compter sur la présence de quatre autres jurés. Isabel Sandoval (derrière Brooklyn Secret), l’actrice Louise Chevillotte (vue dans À mon seul désir et Benedetta), le réalisateur de Le Paradis Zeno Graton, et le programmateur et critique Cedric Succivall.

Lancée en 2020 par Franck Finance-Madureira, journaliste et collaborateur de têtu·, la Queer Palm met en avant le cinéma LGBTQI+. La liste des films en compétition sera révélée courant mai. L’année dernière, les films Joyland, de Saim Sadiq, et Will You Look at me, de Shuli Huang, sont repartis lauréats.