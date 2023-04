Le porno audio, un format plus érotique que le porno mainstream, et surtout, plus éthique ?

Bien que de plus en plus de plateformes proposent ce nouveau format, le porno audio est encore (trop) peu répandu dans les habitudes des consommateurs et consommatrices. Pourtant, il peut se révéler très intéressant sur le plan érotique, en plus d’être une alternative bien plus éthique au porno mainstream.

L’audio a le vent en poupe. En effet, les podcasts sont depuis plusieurs années maintenant des formats très appréciés, notamment parce qu’ils ne nécessitent pas une attention exclusive, contrairement à la vidéo ou au texte. Un argument qui se place naturellement en contradiction avec l’idée de consommer du porno ou encore le principe de masturbation, qui représentent un moment privilégié, hors du temps et rien qu’à soi (ou pourquoi pas avec d’autres).

Pourtant, le porno audio existe bel et bien, et il est surtout de plus en plus apprécié. En effet, nombreux sont celles et ceux qui se laissent tenter par l’expérience, et adoptent ce format sur le long terme. C’est le cas de Marion, 30 ans, qui s’est laissée tenter il y a quelques années, et qui ne s’imagine plus consommer à nouveau du porno mainstream :

« Il y a 4 ans, suite à une relation amoureuse dans laquelle je n’étais pas épanouie sexuellement, je me suis mise à consommer beaucoup de porno. Le porno mainstream m’a rapidement lassée, voire parfois dégoûtée, et c’est à ce moment-là, que, en faisant des recherches, que j’ai découvert le porno audio. J’ai souscrit un abonnement mensuel à une plateforme, et je continue de consommer très activement ses contenus des années plus tard. »

Le porno audio, ou comment éveiller ses sens autrement

Comme Marion, de plus en plus de personnes découvrent le porno audio et sont séduites par ce format. Ce succès n’a rien d’étonnant : en effet, comme le relatent de nombreuses études scientifiques, l’ouïe joue un rôle primordial dans le désir sexuel et le plaisir. C’est ce qu’explique Lucile Groussin, sexologue et militante féministe :

« En réalité, ce sont tous nos sens qui jouent un rôle important dans l’érotisme et la sexualité, les plus évidents étant le toucher et la vue. Mais il y a également un lien très fort entre le goût et l’odorat, et la stimulation sexuelle. Quant à l’ouïe, elle est directement reliée à l’amygdale, la partie du cerveau dédiée aux émotions, et qui est particulièrement impliquée dans la régulation d’émotions comme le plaisir. »

Mais l’ouïe présente également l’avantage d’être d’une richesse fascinante. En effet, les mots peuvent-être parlés, chuchotés, criés, murmurés… Une diversité qui peut se révéler être très érotique, sans parler du fait qu’entendre le plaisir de l’autre pendant l’acte peut être aussi très excitant, poursuit la sexologue :

« Lorsque les femmes notamment simulent, elles le font par la voix, afin que le rapport en cours se termine plus vite. C’est bien là la preuve que les stimuli sonores sont primordiaux pendant l’acte. Aussi, lorsqu’on entend ses voisins faire l’amour par exemple, cela peut également provoquer de l’excitation : on écoute, on imagine… »

Laisser libre cours à son imagination… en toute sérénité !

Contrairement au porno mainstream qui se présente sous un format vidéo, le porno audio ne fournit pas de support visuel, et permet donc de laisser libre cours à son imagination. C’est justement cet aspect qui a séduit Marion il y a quelques années :

« Cette idée de pouvoir laisser libre cours à son imagination joue aussi peut-être dans le fait que je ne me lasse pas des audios érotiques. Quand on a du visuel, cela empêche toute autre représentation. L’audio a même pris beaucoup de place dans mes relations intimes depuis. Par exemple, quand j’ai des relations à distance, je suis adepte des vocaux, je trouve que cela stimule vraiment l’imagination et la libido. »

Cette consommation du format vocal lors de relations à distance, Lisa Demma, rédacteurice en chef·fe pour la plateforme de porno audio Femtasy l’a, elle aussi, expérimenté. C’est en partie pour cela qu’elle s’est tournée vers ce format, et qu’elle a souhaité participer au développement de Femtasy :

« L’audio stimule l’imagination et enlève les barrières du visuel. Nous avons eu des retours extrêmement positifs à ce sujet : par exemple, le porno audio a permis à certaines personnes de découvrir leur queerness, ou encore de se laisser aller à certains fantasmes complètement insoupçonnés. On explique cela par le fait que ce format est moins normé, mais aussi plus safe, et permet ainsi de se laisser aller entièrement. Lorsqu’on est confronté à des images violentes comme on en trouve dans le porno mainstream, on peut se sentir aussi menacé par cette violence. De plus, l’audio peut-être plus globalement très libérateur pour les femmes : il libère des normes visuelles imposées par le porno mainstream, qui ne montre qu’un certain type de corps. Avec le porno audio, on peut se projeter autrement, sans complexe. »

Le porno audio, une alternative plus éthique au porno mainstream ?

Si le format audio permet de se libérer de certaines normes, et surtout de la violence véhiculée par le porno mainstream, voire de s’octroyer une séance de masturbation plus « safe », qu’en est-il de ce qui se cache derrière les coulisses ? Lisa Demma est formel·le sur le sujet : le porno audio est à des années lumières du porno mainstream en ce qui concerne la question de l’éthique.

« Ce format a l’avantage de préserver l’anonymat, ce qui a un énorme poids en moins sur les épaules des personnes impliquées. En effet, pour une femme, il peut être difficile par exemple de se reconvertir après une carrière d’actrice porno. Ce problème ne se pose pas avec l’audio, qui libère de ce stigmate. Chez Femtasy, nous travaillons également avec de vrais couples, qui s’enregistrent dans leur intimité. Ils ont donc une totale liberté sur la forme, même si les épisodes sont un minimum scriptés. Enfin, là où le porno mainstream est accessible gratuitement partout dans le monde et à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, nous fonctionnons sous forme d’abonnements payants, ce qui nous permet de rémunérer dignement toutes les personnes qui contribuent au projet. »

Alors, à une époque où le porno mainstream est accessible partout, tout le temps, est-ce nécessairement bloquant de proposer un format loin des codes habituels, et en plus de ça payant ? Pas pour Marion, qui se dit ravie de contribuer à un projet éthique :

« Je trouve le prix annoncé très correct pour la quantité d’épisodes et de catégories proposées. Ça me fait plaisir de donner un peu de mon argent tous les mois à une entreprise d’abord éthique, et qui propose des choses originales correspondant aux attentes et aux valeurs de pas mal de monde, tout genre confondu. De ce que j’ai pu observer, les gens vont en général voir du porno mainstream par habitude et parce qu’ils ne connaissent pas d’autres choses. Mais quand j’en ai parlé à mes amis, la plupart étaient curieux de tester, et quelques-uns ont été séduits ».

Alors, si tout le monde ne deviendra pas forcément adepte du porno audio, on est quand même ravis qu’un format un peu plus empouvoirant, notamment pour les femmes, gagne peu à peu du terrain, et on ne peut que vous conseiller d’essayer !