Festival de Cannes 2023 : on vous donne tous les détails du plus prestigieux des festivals de cinéma

Où et quand aura lieu la 76e édition du Festival de Cannes ? Quels sont les films les plus attendus et quelles stars hollywoodiennes viendront fouler le tapis rouge ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Festival de Cannes 2023 !

Créé en 1939, le Festival de Cannes réunit chaque année, durant la seconde quinzaine de mai, des cinéastes, stars, journalistes et professionnels de l’industrie autour d’une sélection en avant-première des meilleurs films sélectionnés dans le monde entier. Il est présidé depuis 2022 par Iris Knobloch tandis que Thierry Frémaux en est le délégué général depuis 2007. Les projections ont lieu au Palais des Festivals. Chaque jour, les équipes des films en compétition montent les fameuses marches du tapis rouge. L’affiche officielle de cette 76e édition représente Catherine Deneuve dans une photographie tirée du tournage du film La Chamade (1968).

Où et quand ?

Cette année, le Festival de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai 2023 sur la Croisette. La cérémonie d’ouverture sera présentée par Chiara Mastroianni et diffusée en direct sur France 2 (plusieurs émissions, comme C à vous, seront délocalisées en plus à Cannes durant le Festival) et Brut à partir de 18h50. On sait également que Michael Douglas recevra une Palme d’or d’honneur. À l’issue de cette cérémonie d’ouverture, sera projeté le drame historique Jeanne du Barry réalisé par Maïwenn, dans lequel elle incarne le rôle-titre, aux côtés de Johnny Depp dans celui de Louis XV. Un choix critiqué par les féministes, après les violences conjugales dont l’accuse Amber Heard et suite à un procès surmédiatisé. De son côté, Maïwenn a reconnu, sur le plateau du Quotidien, avoir agressé le journaliste Edwy Plenel dans un restaurant. Elle a aussi confirmé la présence de Johnny Depp sur le tapis rouge. La cérémonie de clôture, diffusée sur France 2, projettera le dernier film des studios Pixar, Élémentaire, réalisé par Peter Sohn.

Le jury et les films en Compétition officielle

Cette année, le président du jury est le réalisateur suédois Ruben Östlund, qui a reçu la Palme d’Or à deux reprises : en 2017 pour The Square et en 2022 pour Sans Filtre. Il sera accompagné dans ses choix de la réalisatrice française Julia Ducournau, Palme d’Or en 2021 avec Titane, l’actrice américaine Brie Larson, détentrice d’un Oscar pour Room en 2016, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, l’acteur français Denis Ménochet, la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni, l’acteur Paul Dano, l’écrivain afghan Atiq Rahimi et le cinéaste argentin Damian Szifron.

Ce jury aura la difficile tâche de choisir la Palme d’Or parmi 21 films, réalisés par des cinéastes vétérans comme Wes Anderson ou Nanni Moretti et parfois déjà palmés (Wim Wenders, Ken Loach) mais aussi des espoirs à suivre. À noter que cette année, la compétition officielle comprend sept réalisatrices : on est encore loin de la parité demandée par le collectif 50/50 mais c’est un record dans l’histoire du Festival de Cannes.

Trailer d’Asteroid City de Wes Anderson

Voici la liste des films en compétition officielle pour La Palme d’Or, qui seront projetés dans l’Auditorium Louis Lumière :

Club Zero de Jessica Hausner

The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki

Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Monster de Hirokazu Kore-eda

Vers un avenir radieux de Nanni Moretti

La Chimère de Alice Rohrwacher

Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

L’Été dernier de Catherine Breillat

La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng

L’Enlèvement de Marco Bellocchio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

The Old Oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing

Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire

Le Retour de Catherine Corsini

La sélection Un Certain Regard

Le président du jury Un Certain Regard est l’acteur américain John C. Reilly, entouré d’Alice Winocour, Davy Chou, Paula Beer et Emilie Dequenne.

Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno

How to have sex, de Molly Manning Walker

Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani

Crowrã, de João Salaviza & Renée Nader Messora

Simple comme Sylvain, de Monia Chokri

Augure, de Baloji Tshinai

Los Colonos, de Felipe Gálvez

Kadib Abyad, d’Asmae El Moudir

Rosalie, de Stéphanie Di Giusto

The New Boy, de Warwick Thornton

The Breaking Ice, d’Anthony Chen

If only I could hibernate, de Zoljargal Purevdash

Hopeless, de Kim Chang-hoon

Terrestrial Verses, d’Ali Asgari et Alireza Khatami

Rien à perdre, de Delphine Deloget

Les meutes, de Kamal Lazraq

Le règne animal, de Thomas Cailley

Le Palmarès officiel contient les prix suivant : la Palme d’Or, le Prix d’interprétation féminine, le Prix d’interprétation masculine, le Prix du jury, le Prix de la mise en scène et le Prix du scénario, mais aussi le Prix Un Certain Regard (des films plus indépendants), la Caméra d’Or (meilleur premier film) et la Palme d’Or du Court-Métrage. Le Festival possède d’autres sections parallèles, comme la Quinzaine des cinéastes (non-compétitive), la Semaine de la critique (qui a ses propres prix). Toutes sélections confondues, la Queer Palm récompense depuis 2010 un film pour son traitement des thématiques LGBTQ+. Elle est présidée cette année par John Cameron Mitchell.

Les stars attendues sur le tapis rouge

Certains films, comme le dernier Wes Anderson, font le plein de stars hollywoodiennes. Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Margot Robbie, Tom Hanks et Edward Norton devraient fouler le tapis rouge. Les stars Jude Law et Natalie Portman viendront défendre respectivement Firebrand et May December. D’autres films américains présentés hors-compétition amèneront leur lot de superstars : Killers of the Flower Moon, réalisé Martin Scorsese pour Apple TV+ verra le réalisateur monter les marches de Cannes avec ses deux muses, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio. Harrison Ford et Mads Mikkelsen viendront présenter Indiana Jones et le Cadran de la destinée, de James Mangold. Sean Penn et Ben Affleck seront aussi présents pour défendre respectivement les films Black Flies et Hypnotic de Robert Rodriguez. Enfin, on attend aussi le chanteur The Weeknd et Lily-Rose Depp, qui viendront présenter une version ciné de la mini-série The Idol, de Sam Levinson, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Enfin, le réalisateur Pedro Almodovar viendra présenter son western gay, Strange Way of life, porté par Ethan Hawke et Pedro Pascal, dans la section court-métrage.

Le trailer de Strange Way of Life de Pedro Almodovar

La France sera bien entendue très représentée avec les présences attendues de Juliette Binoche, Benoît Magimel, Adèle Exarchopoulos, Guillaume Canet, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier (Présidente du jury de la Caméra d’Or) ou encore Virginie Efira, qui ont des films à présenter sur la Croisette. Et bien d’autres encore !

Comment y assister ?

Le Festival de Cannes est avant tout un événement réservé aux professionnels de l’industrie cinématographique, qui sont accrédités en fonction de leur métier. Toutefois, les cinéphiles peuvent demander une accréditation Cannes Cinéphiles pour avoir accès aux films de la Sélection officielle (qui comprend (Compétition, Hors Compétition, Séances Spéciales, Un Certain Regard), de la Semaine de la Critique et de la Quinzaine des Cinéastes qui seront projetés dans des cinémas à Cannes. Il existe aussi le Pass « Trois jours à Cannes » pour les fans de cinéma âgés entre 18 et 28 ans.

