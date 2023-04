Festival de Cannes : les réalisatrices à l’honneur de la sélection des courts métrages

Après le visionnage de milliers de films, le festival de Cannes a dévoilé la sélection des courts métrages en compétition officielle.

Les différentes compétitions du 76e festival de Cannes ne cessent de se dévoiler. Les dernières en date : la sélection des courts-métrages. Parmi les quelque 4 288 films visionnés, seuls onze ont été sélectionnés en compétition officielle, a révélé l’organisation ce mardi 25 avril. Des films issus de 12 pays différents : l’Argentine, la Colombie, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, l’Indonésie, l’Islande, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et l’Ukraine.

Parmi ces onze films, cinq ont été réalisés ou coréalisés par des femmes. Et pour cause, le jury, présidé par la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi est lui aussi très féminin. Elle est entourée de la scénariste iranienne Ana Lily Amirpour, l’actrice et réalisatrice Charlotte Le Bon, la comédienne Karidja Touré et le réalisateur Schlomi Elkabetz.

De son côté, pour la 26e année, La Cinef, compétition qui met à l’honneur les films d’élèves d’écoles du cinéma ou d’animation a elle aussi révélé sa sélection. Parmi quelque 2000 courts métrages du monde entier, le jury a sélectionné quatorze fictions et deux animations, réalisées par dix réalisatrices et six réalisateurs, issus de treize pays différents.

Les courts métrages en sélection officielle

La Perra, de Carla Melo Gampert

As it was, d’Anastasia Solonevych et Damian Kocur

Tits, d’Eivind Landsvik

27, de Flóra Anna Buda

Le sexe de ma mère, de Francis Canitrot

Aunque Es De Noche, de Guillermo García López

Basri & Salma in a never-ending comedy, de Khozy Rizal

Poof, de Margaret Miller

Nada De Todo Esto, de Patricio Martínez et Francisco Canton

Wild Summon, de Karni Arieli et Saul Freed

Far, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter

Sélection de la Cinef

Daroone Poust, de Shafagh Abosaba et Maryam Mahdiye

Killing Boris Johnson, de Musa Alderson-Clarke

Nehemich, de Yudhajit Basu

Imogene, de Katie Blair

Al Toraa’, de Jad Chahine

A bright sunny day, de Yupeng He

Hole, de Hwang Hyein

La voix des autres, de Fatima Kaci

Electra, de Daria Kashcheeva

Trenc d’Alba, d’Anna Llargués

Norwegian Offspring, de Marlene Emilie Lyngstad

Osmy Den, de Petr Pylypčuk

The Lee Families, de Seo Jeong-mi

Solos, de Pedro Vargas

Ayyur, de Zineb Wakrim

Uhrmenschen, de Yu Hao