Festival de Cannes : Catherine Deneuve à l’honneur sur l’affiche officielle

Les organisateurs du festival ont décidé de rendre hommage à l’actrice, tandis que sa fille Chiara Mastroianni sera la maîtresse de cérémonie.

Catherine Deneuve en noir et blanc. C’est donc l’affiche officielle de la 76e édition du festival de Cannes, qui a été révélée mercredi 19 avril. On y voit l’actrice française sur la Côte d’Azur, en 1968, « sur la plage de Pampelonne, près de Saint-Tropez, pour le tournage de La Chamade d’Alain Cavalier », ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Côte d'Azur, 1968.

L'iconique Catherine Deneuve incarne ce que le cinéma doit se souvenir d’être : insaisissable, audacieux, irrévérencieux. Voici l'affiche du 76e Festival de Cannes. Du 16 au 27 mai prochain, célébrons l'amour du cinéma. #Cannes2023

Un choix significatif pour les organisateurs : « Depuis plus de 60 ans, la plus grande star française n’a jamais cessé de tourner, de se réinventer, d’expérimenter, d’oser les contre-emplois ou les premiers films. […] Deneuve incarne à sa manière la richesse du cinéma que le Festival veut défendre : films d’auteurs mais aussi films populaires de qualité », souligne le festival.

Chiara Mastroianni comme maîtresse de cérémonie

Les organisateurs en ont profité pour donner plus de détails quant à l’organisation du festival. L’actrice Chiara Mastroianni, fille de Catherine Deneuve, sera la maitresse de cérémonie d’ouverture et de clôture.

On en sait également un peu plus sur le film de clôture. Il s’agit de Élémentaire, film d’animation des studios Pixar, qui raconte l’amitié entre « Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme », dans une ville où cohabitent les quatre éléments.

Le film sera projeté en avant-première mondiale le 27 mai, juste après que le jury aura dévoilé le palmarès. D’ailleurs, ce dernier, qui n’est toujours pas connu, devrait être révélé dans les prochains jours.