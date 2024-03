Camille Cottin va animer les cérémonies d’ouverture et de clôture du festival de Cannes 2024

Au festival de Cannes qui aura lieu du 14 au 25 mai 2024, l’actrice Camille Cottin sera la maîtresse de cérémonie. Des séries Connasse et Dix Pour Cent aux films français et hollywoodien, c’est une consécration de plus pour notre Princesse des cœurs.

De Connasse à Cannes, n’y aurait-il qu’un pas pour Camille Cottin ? Bien avant cette série culte dans le paysage audiovisuel français, l’actrice avait déjà fait ses preuves, mais c’est bel et bien ce rôle à mourir de rire qui a fait exploser côte de popularité, la portant jusquau cinéma hollywoodien. Le 14 mars 2024, Le Parisien a révélé qu’elle sera la maîtresse de cérémonie des soirées d’ouverture et de clôture du festival de Cannes qui se tiendra du 15 au 25 mai 2024. Une consécration de plus !

Camille Cottin, maîtresse de cérémonie du festival de Cannes 2024

Tandis que l’actrice, scénariste et réalisatrice américaine Greta Gerwig présidera le jury de cette 77e édition du plus grand festival de cinéma au monde, c’est donc Camille Cottin qui l’ouvrira et le fermera.

Née à Paris en 1978, elle a passé cinq années ado en Angleterre qui lui ont permis de devenir prof d’anglais dans un lycée de la capitale, tout en se passionnant pour le théâtre et s’y formant. Après quelques temps sur les planches, elle tient son premier rôle au cinéma dans Yamakasi (2001) d’Ariel Zeitoun. Elle multiplie les rôles à la télé, tout jouant au théâtre, notamment sous la direction de Pierre Palmade. Mais c’est évidemment Connasse qui lui fait gagner en notoriété à partir de 2013. Depuis elle enchaîne les rôles pour le cinéma français, comme dans Les Gazelles (2014) avec Audrey Fleurot et Camille Chamoux, Toute première fois (2015) avec Pio Marmaï et Franck Gastambide, ou encore Connasse, princesse des cœurs (2015). De 2015 à 2020, elle joue la charismatique agente de star Andréa dans la série Dix Pour Cent.

Outre le cinéma français, Camille Cottin se fait aussi un nom à l’international puisqu’elle donne la réplique à Matt Damon dans Stillwater (2021),à Lady Gaga et Adam Driver dans House of Gucci (2021) de Ridley Scott, ou encore Tina Fey dans Mystère à Venise (2023). Nul doute que ce nouveau rôle de maîtresse de cérémonie du festival de Cannes 2024 ira comme un gant à Camille Cottin.

