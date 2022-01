Pio Marmaï qui déglingue un appart, vous en rêviez, Odezenne l’a fait

Peu de choses se marient aussi bien avec une grave voix poétique qu’une bonne vieille rage glaciale. Parfait : c’est le cocktail du nouveau clip ambitieux d’Odezenne, San Pellegrino, avec Pio Marmaï.

L’envie de tout casser. Cette rage sourde qu’on découvre à l’adolescence, les mâchoires serrées, ou à l’âge adulte, quand un trop-plein de responsabilités, de galères, d’émotions imprime sur nos paupières des fantasmes de murs fracassés, de vaisselle émiettée, de luminaires éclatés, de canapés éventrés.

Dans la vraie vie, on inspire un grand coup, on se calme et on prend les problèmes un par un — ou on va dans une destroy room assouvir son envie de tout casser. Dans San Pellegrino, le nouveau clip forcément formidable des poètes d’Odezenne, Pio Marmaï cède à ses pulsions. Et ça fait du bien, putain.

San Pellegrino d’Odezenne, une démolition chorégraphiée

Plus ours que jamais, Pio Marmaï (Le premier jour du reste de ta vie, Comment je suis devenu super-héros) promène sa barbe et sa silhouette renfrognée dans un appartement cossu — qui se trouve être celui du chanteur d’Odezenne, Alix Caillet, co-réalisateur du clip avec Romain Winkler. Pendant qu’une voix grave déroule les strophes de San Pellegrino, la rage monte entre les larges épaules.

La première démolition s’invite, impolie, presque facétieuse. Puis Pio Marmaï se fait tempête et annihile tout sur son passage.

Odezenne, les poètes de ce début 2022

San Pellegrino n’est que l’une des pépites extraites de 1200 mètres en tout, le nouvel album d’Odezenne, déjà l’une des pépites musicales de ce début 2022.

Se réinventant et se complexifiant à chaque album, les mecs d’Odezenne continuent à y dérouler leurs oniriques couplets sur des instrus exigeantes, comme toujours servies par des clips étant de vrais courts-métrages à part entière, s’offrant même ici un grand nom du cinéma français.

Si vous voulez vibrer en live avec Odezenne et si le Covid le permet, bonne nouvelle : le groupe est en tournée dans toute la France. Quant à Pio Marmaï, récemment à l’affiche de L’Évènement, il vous attend toujours sur ARTE dans En thérapie, l’une des séries les plus reconnues de ces dernières années.

