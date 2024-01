John Galliano clôture la fashion week avec drama vu son défilé Maison Margiela Artisanal 2024

Le controversé John Galliano a présenté sa collection Maison Margiela Artisanal Collection 2024 façon défilé de poupées de porcelaine cireuses, désarticulées et déformées, dans une mise en scène de bistrot abandonné bien lugubre qui a rappelé ses plus grandes années chez Dior. Mais peut-on séparer l’homme du grand couturier ?

« Sous le Pont Alexandre III, baigné par la lumière de la première pleine lune de l’année, le directeur créatif John Galliano capture un instant : une promenade dans les entrailles de Paris, déconnecté. » C’est ainsi que se conclut la note d’intention du défilé Masion Margiela Artisanal 2024 qui a eu lieu le 25 janvier 2024 dans le cadre de la Paris Fashion Week haute couture.

À lire aussi : Le défilé Alaïa été automne 2024, ou le prêt-à-porter tout en courbes, digne de la haute couture

Défilé Maison Margiela Artisanal Collection 2024 par John Galliano

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cela faisait près d’un an que ce spectacle de mode se tramait. Et il a dépassé les attentes, puisque les 250 invité·e·s, ainsi que les fans de la maison qui l’ont regardé en live sur les réseaux ne s’en sont toujours pas remis·e·s. On clame même que ce défilé vaudrait bien ceux des années chez Dior de Galliano. C’est dans une mise en scène de bistrot Belle Époque, laissé à l’abandon depuis trop longtemps, bien lugubre comme il faut, que l’artiste unibrassiste Lucky Love est d’abord venu pousser la chansonnette, « Now I don’t need your love », accompagné d’une chorale gospel. « Maintenant, je n’ai plus besoin de votre amour » : faut-il y entendre un message de la part de John Galliano ?

À lire aussi : Quand Simone Rocha sublime les épines des roses chez Jean Paul Gaultier haute couture

Poupée de cire, poupée de son

Un court-métrage présente ensuite un Paris nocturne et pluvieux qui met en abyme la réalité, avant que le premier mannequin ne franchisse ce quatrième mur qu’est l’écran pour donner vie à la fiction. C’est Leon Dame, muse de John Galliano, qui déambule torse-nu, la taille ultra-marquée par un corset très serré, et un pantalon noir, confirmant le ton macabre de la mise en scène. Celle-ci ne serait pas la même sans les mises en beauté de poupées de porcelaine, cireuses et épouvantables, signées Dame Pat McGrath.

maison margiela ss24 couture and john galliano fw07 pic.twitter.com/nEeBhZEUiE — 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 (@pradapearll) January 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Quand Rihanna et Natalie Portman sympathisent au défilé Dior haute couture printemps-été 2024

Les vêtements s’enchaînent, tous plus difficiles à décrire les uns que les autres, tant ils mélangent les matières et les techniques, pour déformer le corps plus que le sublimer, jouant à former des excroissances ou des étrécissements de l’anatomie. Notamment grâce à des corsages qui ont l’air d’être en porcelaine mais sont en fait du cuir. Beaucoup de pièces s’amusent même à révéler la nudité plutôt que de la masquer, par des jeux de transparence déroutants. Jusqu’au passage final, incarné magistralement par Gwendoline Christie (Brienne de Torth dans la série Game of Thrones), façon mariée désarticulée.

Gwendoline Christie closing the #MaisonMargiela by John Galliano show – and the whole #couture season. pic.twitter.com/hD3TWSqSug — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ne pas séparer l’homme du grand couturier

C’est un défilé de poupées monstrueuses, pas du tout pour les enfants, marchant clopin-clopant bientôt au rythme d’« Hometown Glory » d’Adele qui a pris le relai de Lucky Love côté bande-son.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Zendaya et Hunter Schafer illuminent le défilé Schiaparelli haute couture printemps-été 2024

« I ain’t lost, just wandering » (« je ne suis pas perdu, je ne fais qu’errer ») scande la diva britannique, décrivant parfaitement l’allure des mannequins, et peut-être aussi la carrière même de John Galliano, depuis ses scandaleux propos raciste et antisémites de 2011, qui lui ont coûté la tête de Dior. C’est en 2014 qu’il accède à celle de Maison Margiela. Cela fait donc dix ans qu’il dirige le plus discrètement possible cet empire de l’anonymat, alors que l’antisémitisme explose en France (les actes antisémites se sont multipliés par quatre entre 2022 et 2023, et ont connu un pic de +1000% entre octobre et novembre). Si le pardon est impossible, qu’on ne peut séparer l’homme du grand couturier, ce dernier continue de tenter de s’expliquer, et le fera une nouvelle fois à travers la sortie d’un nouveau documentaire en mars 2024 : High & Low : John Galliano.

Réalisé par Kevin Macdonald, le documentaire High & Low : John Galliano sortira en mars 2024.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.