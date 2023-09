Peter Do pour Helmut Lang : que retenir du défilé le plus attendu de la New York Fashion Week

Le 8 septembre 2023, Peter Do a présenté sa première collection Helmut Lang pour le printemps-été 2024 dans le cadre de la New York Fashion Week. Si la fusion de son esthétique avec celle du fondateur autrichien paraît évidente, il se l’approprie à travers une ode à l’automobile comme refuge en mouvement. En résulte un opus poétique, piqué d’accents bondage, qui devrait se vendre à prix plus accessible que dans le secteur du luxe habituel. Décryptage.

La mode aime parler d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître afin d’habiller demain. Pour nouvelle preuve, la maison Helmut Lang, si décisive pour les années 1990 et passée sous les radars depuis le départ de son fondateur en 2005 (hormis une collection unique du sulfureux Shayne Oliver d’Hood by Air pour le printemps-été 2018), renaît de ses cendres subversives et épurées sous la nouvelle impulsion de Peter Do. Ce jeune créateur vietnamien basé à New York a créé sa propre marque en 2018, défile depuis 2021 dans le calendrier officiel, et compte déjà parmi les designers les plus prometteurs de sa génération. C’est pour son esthétique radicale, minimaliste et arty qu’il a été choisi pour reprendre Helmut Lang (propriété du groupe Fast Retailing qui détient également Uniqlo, Theory, J Brand, Comptoir des cotonniers ou encore princesse tam·tam). Le 8 septembre 2023, Peter Do a donc présenté sa première collection Helmut Lang pour le printemps-été 2024 dans le cadre de la New York Fashion Week.

Comment Peter Do a rendu hommage à Helmut Lang pour sa première collection à la tête de la maison

Enfant spirituel de Raf Simons et Phoebe Philo, Peter Do a servi une première collection pour Helmut Lang en forme de best-of de références à l’héritage de la maison. Comme l’hommage à la campagne culte des taxis jaunes si new-yorkais qui deviennent ici des jeux de ceinture automobile zigzagant sur du tailoring acéré, insufflant au passage un esprit un peu bondage.

Comme le fondateur de la maison avait fait appel à son amie l’artiste conceptuelle Jenny Holzer pour signer une installation en forme de message artistique afin de marquer l’inauguration de sa première boutique au 80 Greene Street, Peter Do réinterprète cette idée sous forme de t-shirts à slogans imaginés par l’auteur vietnamien Ocean Vuong : « Ta voiture était ma première chambre / Nos vêtements sur le sol comme des fleurs piétinées. »

Et pour s’assurer qu’on comprenne bien qui en était l’auteur, la mannequin qui ouvrait le défilé tenait justement un exemplaire de On Earth We’re briefly gorgeous, chef-d’œuvre de l’écrivain paru en 2019 (et traduit en France sous le titre guez Un bref instant de splendeur).

Peter Do pour Helmut Lang ou la poétique du mouvement automobile comme refuge queer

Mais pour comprendre cette métaphore filée autour de la voiture et ce qu’elle raconte de l’identité du créateur, encore faut-il lire la sublime note d’intention, signée Ocean Vuong, évidemment :

« Le choix de Peter de construire son spectacle Helmut Lang autour de la voiture est tout à fait approprié. Entre les mains des homosexuels, la voiture n’est pas seulement le véhicule de la réalisation du rêve américain par la famille nucléaire, pour lequel elle a proliféré, non seulement le symbole du progrès industriel linéaire, mais aussi, pour nous, un endroit où se cacher du monde et être plus que ce que nous étions autorisés à y être. La voiture est l’endroit où nous nous faufilons, souvent la nuit, le véhicule lui-même peut-être ’emprunté’ à nos parents, pour arriver à des destinations qui ne sont pas des lieux du tout, mais les bords des routes, le dessous ténébreux des ponts, un champ de fleurs essaimées à une fourche de sentiers, et nous coupons le moteur pour baiser, pleurer ou se parler sans chuchoter, pour finalement crier la joie et la douleur étouffées tandis que les étoiles clignotent sur nous à travers le pare-brise. La voiture devient un lieu qui bénéficie du miracle du mouvement, une pièce qui est aussi un portail, nous permettant de nous échapper de ce monde vers un autre sans quitter notre corps. […] Nous sommes fiers de vous inviter à monter à bord et à nous rejoindre dans cette balade. Et comme toutes les balades, il n’y a nulle part où aller si ce n’est le chemin lui-même. En vietnamien, on appelle cela di chup gio. Attraper le vent. Alors faites passer votre main par la fenêtre pendant que vous sentez la brise chaude remplir votre paume. »

Quand on y regarde de plus près, cela aurait presque pu être une collection de Peter Do pour sa propre maison, si l’on en oublie les clins d’œil les plus appuyés, signes que la greffe a tout pour prendre, même s’il s’avère peut-être encore un peu trop sage. Sachant que la maison appartient au groupe Fast Retailing, il y a même fort à parier que les prix du nouveau Helmut Lang ne seront pas complètement déraisonnables.

Alors que le jeune créateur va présenter une collection pour sa propre marque le 26 septembre 2023 dans le cadre de la Paris Fashion Week, ce sera l’occasion d’observer comment il compte mieux distinguer ses deux activités. Et peut-être encore radicaliser son esthétique poétique, à la fois si new yorkaise et piquée d’accents asiatiques.