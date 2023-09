Défilé Weinsanto printemps-été 2024 : la mariée était sens dessus-dessous à la Fashion Week de Paris

En ouverture de la Paris Fashion Week, le jeune créateur Victor Weinsanto, petit protégé de Jean Paul Gaultier, a fait défiler des robes de mariées faisant la part belle à la lingerie et la corseterie, portées par des mannequins venues de la nuit, comme Lady Miss Boo, Nicky Doll, Sam Quealy, Julie Demont et Miss Allanah Star.

C’est un jeune talent sur lequel il vaut mieux compter : Victor Weinsanto. Après des études de danse classique, puis une formation mode à l’atelier Chardon Savard, l’Alsacien de maintenant 29 ans a fait ses armes chez Jean Paul Gaultier, avant de lancer sa propre maison en 2022. D’emblée, sa toute première collection baptisée « Connes-sur-Mer », où il détourne le mythe de la cagole, tape dans l’œil de l’industrie, pour sa technicité au service d’humour queer. Dans les collections suivantes, il s’inspire tantôt du folklore d’Alsace d’où il vient, tantôt de l’allure fantasmée des courtisanes du XIXe, et toujours des univers du cabaret et du drag. Alors que s’ouvre la Paris Fashion Week (du 25 septembre au 3 octobre 2023), Victor Weinsanto continue d’imposer son talent dès le premier jour en faisant défiler sa nouvelle collection printemps-été 2024, qui désembourgeoise l’institution qu’est le mariage.

Défilé Weinsanto printemps-été 2024 ou le désembourgeoisement du mariage

Le 25 septembre 2023 a ainsi défilé dans le club techno underground Carbone, à Paris, la collection Weinsanto printemps-été 2024, baptisée « Perfect Day ». La mariée était peut-être en blanc, mais elle était tout sauf traditionnelle. Le travail de corseterie y est volontairement révélé, plutôt que de servir uniquement de dessous caché. La lingerie tout en transparence sert de robe dès le premier look porté par la créatrice Lady Miss Boo (qui habille souvent des drag queens, au même titre que Victor Weinsanto), bientôt suivi par Nicky Doll dont la crinoline s’affiche en dehors de sa robe. D’autres personnalités de la nuit comme Sam Quealy (chanteuse et performeuse proche du groupe La Femme), ou encore les artistes de cabaret Julie Demont et Miss Allanah Star faisaient également partie de cette cabine où rayonnaient différentes générations et morphologies, ce qui est encore assez rare pour être souligné. Bref, vives les mariées désembourgeoisées de Weinsanto.