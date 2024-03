Vous ne devinerez jamais de quoi se compose ce sac Coperni aux allures de nuage, digne de la NASA

Les directeurs artistique Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer ont présenté leur nouvelle collection Coperni automne-hiver 2024-2025 clairement inspirée de l’espace, notamment en teasant leur nouvelle version de leur fameux Swipe Bag, en aérogel. Une matière à l’apparence de nuage, composée à 99% d’air et 1 % de silice, qu’utilise la NASA pour capturer de la poussière d’étoile.

La maison Coperni, co-dirigée par Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, a le don pour faire parler d’elle. Que ce soit à travers ses scénographies de défilés impressionnantes comme la fois où un liquide a été pulvérisé sur le corps nu de Bella Hadid avant de se transformer en robe, ou à travers son sac culte, le Swipe Bag. Celui-ci se réinvente de saison en saison, tantôt en verre soufflé, tantôt en morceau de météorite. Mais voilà que les designers fans de nouvelles technologies innovent encore en présentant une version en aérogel. Mais késaco ?

Ce sac aux allures de nuage signé Coperni se compose à 99 % d’air, et 1 % de silice

À l’origine, la NASA utilise cette matière pour capturer de la poussière d’étoiles. Poétique, n’est-ce pas ? Certes, mais c’est à des fins scientifiques, askip. Ce nanomatériau se compose à 99 % d’air et le reste de silice, ce qui en fait le plus léger de la planète. À ce jour, c’est la matière à la plus faible densité au monde. Si bien que ce nouveau Swipe Bag de Coperni en aérogel ne pèse que 33 grammes à vide, et on le doit au professeur Ioannis Michaloudis. L’aérogel est souvent présenté comme « le verre du futur » car il peut résister à une chaleur extrême (jusqu’à 1 200° Celsius) et à une pression de 4 000 fois son poids. Léger comme un nuage, mais résistant comme de la roche : un paradoxe comme la mode les aime tant ! Bref, c’est le sac parfait pour une virée dans l’espace. Mais que porter pour aller avec ?

Pour l’anecdote, ce n’est pas la première fois que la mode s’empare de cette matière éthérée puisque la maison de joaillerie Boucheron y avait déjà taillé un bijou en juillet 2020 : un collier baptisé « Goutte de ciel ». Preuve supplémentaire que l’espace devient la nouvelle frontière du luxe, aussi bien comme destination que comme source d’inspiration et de prouesses technologiques. Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Que retenir du défilé Coperni automne-hiver 2024-2025 si spatial de Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant ?

Présenté sur Instagram le 4 mars 2024, ce Swipe Bag en aérogel a servi de parfait teaser à la nouvelle collection Coperni automne-hiver 2024-2025 qui a défilé le même jour dans le cadre de la Paris Fashion Week.

On y trouve beaucoup de vestes-bodys (façon blazer noir pour le look d’ouverture, puis gris, blouson de moto, trench, parka) renforçant la tendance no-pants qui trônent sur les podiums depuis quelques saisons déjà. Plusieurs silhouettes blanches immaculées se succèdent ensuite, jouant avec les jeux d’opacité comme pour imaginer un uniforme de travail du futur dans une société où règnerait la transparence. De la fourrure déboulent ensuite, en manteau qui recouvre de la tête au pied façon Mob Wife de l’espace, ou à la taille comme une ceinture autour d’un look de bureau mi-futuriste, mi-primitif (il doit faire froid dans l’espace, voyons !). Du jean vient alors s’immiscer dans tout, ça, avant que des ponchos en bandelettes de mailles viennent s’en mêler sans s’emmêler.

Une robe, puis une jupe, façon couverture de survie argentée, apportent de la lumière à la collection qui laissent place à des robes aux manches dégoulinantes, dans une maille lurex, ou à des sequins iridescents. Après quelques looks piqués de rivets métalliques façon cratères lunaires, les robes de fin se composent de jupes ultra-courtes et bouffantes tel l’anneau de Saturne en orbite. Une vision encore plus évidente dans les deux nuisettes à anneau de fourrure des deux looks finaux. Puisqu’on vous dit que l’espace est sur tous les moodboards de la mode !

