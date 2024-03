Telfar x Melissa lancent des sacs et chaussures aux allures de bonbons à croquer

La marque brésilienne de chaussures et accessoires en plastique Melissa s’associe à la maison Telfar pour donner naissance à un sac et une paire de sandales aux allures d’oursons gélifiés dans des teintes acidulées à croquer, disponibles en pré-commande du 11 au 31 mars 2024.

« Pas pour vous, pour tout le monde », c’est le slogan de la maison Telfar, fondée en 2005 par Telfar Clemens. Le créateur se donne pour mission de proposer une mode non-genrée, la plus inclusive possible, aussi bien en terme de taille que de prix. Vous connaissez sûrement son sac surnommé le « Birkin de Bushwick ». De son vrai nom le Shopping Bag est aussi bien porté par de jeunes fans de mode sans le sou que des célébrités habituées à porter des dizaines de milliers d’euros au creux du coude. Eh bien, cela a fortement contribué à la popularisation de la marque, lauréate du CFDA/Vogue Fashion Fund 2017, le CFDA American Accessories 2019 et le CFDA American Accessories 2020. Ce qui l’aide aussi à gagner en viralité, c’est évidemment des collabs audacieuses, comme avec UGG, Converse, ou encore Eastpak. Et cette fois-ci, c’est au tour de la marque Melissa de se frotter aux codes de Telfar.

Quand sort la collab’ Telfar x Melissa, aussi irrésistibles que des bonbons ?

Disponible en pré-commande du 11 au 31 mars (pour mieux gérer les stocks et ainsi éviter de faire du gaspillage, si fréquent dans la mode et générant tant de pollution), la collab’ Telfar x Melissa baptisée « Telly Jelly » consiste essentiellement en une paire chaussures (des pointures 35 à 42, au prix de 110 €) et un sac à main (dispo en trois tailles : petit, moyen, ou grand, de 150 à 250 €). Les deux dans une matière plastique à l’allure de bonbon gélifié tout moelleux et coloré (en rose, lilas, marron, ou noir).

Les sandales plates (des claquettes, quoi) reprennent le logo de Telfar sur le dessus du pied comme une bride ajouré. Et le fameux Shopping Bag devient lui aussi un gros bonbon irrésistible. En plus de son aspect ludique, voire régressif, cette matière a l’avantage d’être résistante, étanche et facile à nettoyer, ce qui donne envie de trimballer ces accessoires aussi bien en ville qu’en vacances salissantes, comme à la plage par exemple.

L’histoire de la marque de chaussures en plastique Melissa

Et au cas où vous ne connaitriez pas la marque brésilienne de chaussures et accessoires en plastique, on vous fait le topo. Elle doit son nom non au tube des Minikeums, mais bien à une autre chanson française malheureusement culte aussi : « Melissa » de Julien Clerc (dont les paroles ultra fétichisantes, pour ne pas dire racistes, transpirent la culture du viol), résume son site. Les frères Pedro et Alexandre Grendene la fondent en 1979, après avoir constaté que les chaussures en plastique sur le marché étaient profondément moches et peu résistantes. Ils prennent donc le contre-pied (vous l’avez ?) et proposent des modèles résolument mode grâce à une technologie innovante pour l’époque de moulage par injection de plastique.

Ils gagnent rapidement en popularité, même au-delà du Brésil, et en profitent pour sensibiliser aux déchets plastiques et à leur recyclabilité, pour mieux clamer la résistance, et donc durabilité, de leurs produits. Depuis les années 1980, ils signent même des collab’ avec de grands designers comme Vivienne Westwood, Jason Wu, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Y/Project, ou encore Marc Jacobs. Et maintenant, Telfar !

Pré-commande de la collab’ Telfar x Melissa du 11 au 31 mars 2024 sur le site de Telfar, ainsi que sur celui de Melissa Shoes France.

