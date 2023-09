Violences, harcèlement… Deux députées lancent « Balance ton sport », une plateforme de témoignages

Alors que les témoignages de violences dans le sport se multiplient, les députées Sabrina Sebaihi et Béatrice Bellamy ont créé cette plateforme mise en ligne ce mercredi, afin de pouvoir recueillir la parole des victimes.

Ce mercredi 13 septembre a été mise en ligne la plateforme Balance ton Sport, plateforme qui vise à recueillir les témoignages de victimes de violences dans différentes fédérations sportives. Cette plateforme, créée dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances dans le sport français qui a été lancée en juillet, se veut complémentaire.

Presque toutes les disciplines touchées par les violences sexistes et sexuelles

Les créatrices de la plateforme, Sabrina Sebaihi, députée Nupes, et Béatrice Bellamy, députée Horizons, ont rapporté à franceinfo que les révélations « de violences sexuelles et sexistes » ont touché « quasiment toutes les disciplines » sportives, du volley en passant par l’automobile, ou encore le muay-thaï.

Et pour cause. Gymnastique, échecs, tennis… Depuis plusieurs années, les révélations d’abus dans le milieu sportif se multiplient, quel que soit le sport. La dernière affaire en date concerne la joueuse de tennis Angélique Cauchy, qui, dans un récit glaçant, a révélé avoir subi durant des années des viols et agressions sexuelles de la part de son entraîneur, Andrew Geddes, alors qu’elle était mineure.

« Nous recevons nombre de témoignages, de messages de personnes qui souhaitent s’exprimer sur des situations de violence subies au sein des clubs, licences et fédérations. C’est le signe que le besoin de parler, et de surcroît être écouté, reste urgent », a déclaré auprès de l’Agence France Presse la députée écologiste Sabrina Sebaihi, rapporteure de cette commission.

Ainsi, les témoignages de victimes déposés sur la plateforme peuvent être consultables par les trente députés membres de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Ces derniers feront des recommandations à l’issue de leurs travaux, qui devraient durer maximum six mois.

