Dans une enquête parue dans Libération, Une dizaine d’athlètes témoignent des violences physiques et psychologiques dont elles font l’objet.

« Certaines sont pesées tous les jours par les entraîneurs, elles ressortent en pleurs ». Ce lundi 14 août, une dizaine d’athlètes de gymnastique rythmique ont témoigné dans une enquête parue dans Libération des violences dont elles font l’objet lors des entraînements.

À lire aussi : « T’es une chèvre, t’es nulle, t’es bonne à rien » : un reportage alerte sur les maltraitances au sein de l’équipe de France de gymnastique

Ainsi, la Française Kseniya Moustafaeva, arrivée à la dixième place aux JO de Rio en 2016, témoigne des pressions notamment sur son poids, dont elle a fait l’objet durant toute sa carrière : « Dès l’âge de 14 ans, j’ai senti que tout un système était autour de moi pour me faire comprendre qu’il fallait être maigre pour faire de la performance, que l’on n’avait pas le droit de se former comme une femme, ni d’avoir mal. »

Troubles de comportement alimentaires encouragés

Dans cette enquête, l’ancienne sportive de haut-niveau, tout comme d’autres athlètes, décrivent une certaine récurrence dans les violences qu’elles subissent : elles sont poussés à rester maigres, voire très maigres. « Je ne me suis pas sentie protégée par la Fédération [Française de Gymnastique] », rapporte Kseniya Moustafaeva auprès de Libération.

À lire aussi : La gymnaste Sarah Voss revêt une combi intégrale contre l’hypersexualisation des sportives

Et pour cause, toutes les sportives interrogées décrivent des règles strictes au détriment de leur santé physique. À l’image de Janene Carilien, 16 ans, qui décrit une forme de violence psychologique de la part de ses entraîneurs, qui la pousse à avoir un très faible poids possible dès sa première année de pratique intensive, alors qu’elle n’avait que 11 ans : « Je faisais 21 kilos, on me disait que j’étais trop grosse par rapport à une autre petite qui en faisait 18. Mon entraineur me pinçait la cuisse, me tapait sur les fesses, en me disant ‘c’est trop gros ça.’ » Elle ne s’alimente plus, et mange une « pomme et un yaourt par jour maximum ». Elle subit alors plusieurs fractures de fatigue, étant sous-alimentée et sous pression.

À lire aussi : Pourquoi la tenue des gymnastes allemandes aux Jeux olympiques est un vrai geste contre le sexisme

Un comportement entrainé par une pesée systématique des élèves, bien que cela soit interdit aux entraineurs depuis 2018. Pourtant, l’enquête révèle que certaines gymnastes sont pesées tous les jours. Et dans une atmosphère loin d’être bienveillante. Alix* raconte : « Le plus dur ce n’était pas les cris. On me pesait avant et après l’entrainement pour me montrer que je prenais du poids à cause de l’eau que je buvais », rapporte-t-elle.

Peu de signalements auprès de la cellule d’écoute

Le poids n’est pas le seul indicateur pour correspondre aux normes imposée par la gymnastique rythmique. Janene Carilien, métisse, se souvient d’avoir subi des remarques racistes de la part de ses entraîneurs, comme un reproche du fait d’être la plus foncée de son groupe. « L’été, je m’enfermais pour ne pas bronzer », confie-t-elle à Libé.

À lire aussi : Le documentaire Toutes musclées décrypte le sexisme dans le sport, et c’est révoltant

Si en 2020, une cellule psychologique a été créé au sein de la Fédération Française de Gymnastique, peu de signalements ont lieu. Mais « dans le haut niveau, les sportifs encore en carrière ont du mal à s’exprimer par peur de représailles et signalent souvent les abus longtemps après », déclare dans l’enquête Fabienne Bourdais, déléguée interministérielle à la lutte contre les violences dans le sport. Pour preuve : les athlètes qui parlent à visage découvert dans l’enquête ont toutes déjà quitté le milieu.

À lire aussi : La gymnaste superstar Simone Biles signe un retour fracassant après deux ans loin des compétitions

*Le prénom a été modifié.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.