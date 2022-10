Le documentaire Toutes musclées décrypte le sexisme dans le sport, et c’est révoltant

Faire du sport, en particulier de la musculation, ressemble à un parcours de combattantes pour les femmes, comme le décrypte ce documentaire Arte passionnant, réalisé par Camille Juza.

Écouter les commentaires des hommes sur des femmes peut vite être édifiant, en général. Dans une salle de musculation lambda, ou pire quand il s’agit de commentateurs sportifs jugeant à la télévision la performance d’athlètes féminines, c’est encore plus révoltant. Comme un miroir grossissant, l’exercice physique en dit long sur la relation des femmes au sport, ainsi que sur le rapport des hommes aux femmes qui en font. Et ça cristallise beaucoup du sexisme qui régit nos sociétés patriarcales, comme l’illustre le documentaire Toutes musclées de Camille Juza diffusé par Arte.

Disponible en 4 épisodes de 15 minutes chacun sur Arte.tv, ou en une vidéo de 58 minutes sur YouTube, ce documentaire regorge d’expertises et de témoignages. Interviennent notamment la crossfitteuse et créatrice de contenus Justine Becattini alias Juju Fitcats, l’ancienne footballeuse Nicole Abar, l’historienne Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, les sociologues Catherine Louveau et Béatrice Barbusse, la socio-historienne Anaïs Bohuon, ou encore la philosophe Camille Froidevaux-Metterie.

La première partie, « Course d’obstacles » montre comment les femmes ont longtemps été empêchées, interdites, de pratiquer du sport en tant que tel, selon différents prétextes. Après cette remise en contexte historique, la deuxième partie, plus sociologique, « Libérées, délivrées », interroge les stéréotypes de genre qui régissent la répartition des différents sports : aux femmes, les disciplines considérées comme gracieuses et esthétiques telles que la danse ; aux hommes les arts martiaux, par exemple. Vient ensuite la troisième partie, « Déshabillez-vous » sur le sexisme des tenues en elles-mêmes : pour une même discipline sportive, les uniformes des femmes sont beaucoup moins couvrants que ceux des hommes, pour aucune raison de performance, mais bien pour servir leur corps en spectacle aux hommes qui se délectent de les scruter, les critiquer, et les hypersexuliser. Et au cas où on ne serait pas encore assez révoltées, vient la quatrième et dernière partie, « It’s a man’s world », interroge le sexisme dans le sport du point de vue économique, montrant à quel point les femmes gagnent moins, sont moins sponsorisées et moins médiatisées que les hommes.

Crédit photo de Une : Arte / Haut et court.