Ce docu raconte les lesbiennes et leurs fringues, cette grande histoire politique

Disponible gratuitement sur YouTube depuis le 16 septembre 2022, le documentaire « Habiter la marge – La construction des identités lesbiennes par les fringues et la politique » tend le micro à douze personnes lesbiennes de 17 à 27 ans qui racontent ce que le style vestimentaire représente pour elles et ce qu’il a de militant ou non.

Qu’est-ce que pourrait bien vouloir dire « avoir l’air lesbienne » ? Tout et rien puisqu’il y a autant d’apparences lesbiennes que de personnes qui se définissent comme tel. C’est ce qu’explore avec décontraction et pertinence la documentariste Lucie Bouchet dans Habiter la marge – La construction des identités lesbiennes par les fringues et la politlique.

À la terrasse d’un café, dans une chambre, une cuisine, ou par Zoom interposé, on apprend à les connaître au fil de quelques questions auxquelles elles répondent dans cette galerie de portraits passionnante, intime et politique. Parmi elle, Célia raconte notamment :

Ça m’a beaucoup construite dans le sens où j’ai des fois beaucoup plus peur d’être honnête en société à cause de ça. C’est quelque chose que j’ai tendance à masquer facilement, ce que je ne peux faire avec le fait d’être une femme et noire. »

« J’ai toujours voulu que ce ne soit pas une part importante de mon identité. Oui, j’aime les filles, et alors ? Je n’ai pas voulu faire de coming out officiel à la plupart de mon entourage. J’ai vraiment voulu que ce soit un non-sujet. Mais finalement, c’est une grosse part de mon identité, non parce que ce serait gros pour moi, mais parce que c’est quelque chose de gros pour les autres, en fait.

À la caméra embarquée de Lucie Bouchet, Léa raconte comment elle se procure certains de ses vêtements qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, mais racontent peut-être quelque chose d’une forme de solidarité féminine ou de sororité tant éculée :

« C’est toujours marrant de voir les gens être confus quand tu vas t’habiller chez les garçons ou récupérer les fringues de tes frères ou tes cousins. La mère de ma meilleure amie me file les fringues que son fils ne porte plus. C’est un ado de 17 ans, mais je vais porter ses vêtements quand même et ça c’est vraiment fun. Je trouve que c’est le truc le plus mignon qu’une mère n’ait jamais fait pour moi. »

Sofia, l’une des femmes trans lesbiennes du documentaire, raconte aussi comment le vêtement l’a aidé à s’affirmer comme femme, mais aussi combien cela a pu être compliqué pour elle de « passer » pour lesbienne sans pour autant être perçue comme un mec dans l’espace public :

« J’ai l’impression que la féminité lesbienne passe par une certaine forme d’androgynie, du moins un petit peu, en tout cas par un mélange des codes, ce qui est dur à manier pour moi en tant que meuf trans dans sa première année de transition médicale car j’ai déjà un corps androgyne. Essayer de passer comme lesbienne et trouver la limite pour ne pas être perçue comme un mec non plus dans l’espace public, c’est un casse-tête sans nom. [Et en même temps] la mode a été une façon de me réapproprier mon corps dans ma transition et tout.

[…] Je pense que les vêtements des lesbiennes, la façon dont elles s’habillent, m’ont permis de me rendre compte que j’étais une meuf aussi. Parce que des fois, je vais m’habiller plus fem [expression de genre féminine selon les codes de la société] et j’ai toujours l’impression de me déguiser. Et je pense qu’il y a plein de lesbiennes cis qui doivent se sentir comme ça aussi.

[…] Le lesbianisme m’a permis de me dire que j’étais légitime à avoir transitionné, à vouloir être une meuf. Parce qu’il y avait cet espace-là qui existait dans l’expression corporelle, dans les vêtements et tout. »